Slavia zamítla italskou nabídku na Baráka. Správný krok, řekl Šilhavý

„Nedovedu si představit, co by muselo přijít za nabídku, abychom Tondu pustili. Vedení zareagovalo správně a jednoznačně řeklo, co je pro ně priorita. Vnímám to pozitivně,“ řekl novinářům Šilhavý po výhře 3:0 nad Žižkovem v dnešním přípravném utkání.

Nemá obavy, že by se neuskutečněný přestup mohl podepsat na Barákových výkonech. „Věřím, že ne. Myslím si, že je to charakterní kluk, který to má dobře postavené doma od rodiny, táta je taky trenér. Myslím, že potěší fakt, že měl zájem takový tým z Itálie, ale Tonda to má vše před sebou. Nic mu neuteče,“ podotkl Šilhavý.

„Když bude pracovat tak, jak pracuje, zahraničí ho třeba nemine a dostane se ještě dál. Myslím, že teď by to bylo i brzy. Vylétl na podzim, dostal se do nároďáku. Nevím, co mu v tuhle chvíli probíhá hlavou. Bavil jsem se s ním, těší ho zájem, ale vnímá, že Slavia je taky velký klub. Věřím, že ho to neovlivní natolik, že by nepodával výkony, které od něj očekáváme,“ dodal Šilhavý.

Jeho celek mohl v minulých dnech posílit zlínský záložník Vukadin Vukadinovič, ale „Ševci“ nakonec oporu nepustili. „Co mám zprávy, tak Vuky moc chtěl, stál o ten přestup, ale nedopadlo to. Co se dá dělat. U jednání jsem nebyl a beru jako fakt, že tu není,“ konstatoval Šilhavý.

Slavii v minulých dnech opustili záložníci Tomáš Jablonský a Jaroslav Mihalík a útočník Lukáš Železník. Další zužování kádru Šilhavý i vzhledem k marodce zatím neplánuje. Proti Žižkovu kvůli drobným zraněním nehrály posily Jan Sýkora a Nor Per-Egil Flo, stejně jako Dušan Švento a kapitán Jiří Bílek. „Sýkora a Flo nehráli, protože jsme to ještě nechtěli riskovat. Trénovali individuálně. Doufám, že budou spolu s Bílkem a Šventem příští týden k dispozici,“ řekl Šilhavý.

Zatím zůstává i útočník Gino van Kessel, který na podzim nenaplnil očekávání nejdražší letní posily a mohl by odejít na hostování. „Zatím tu je, trénuje s námi. Nějaká jednání probíhají, ale to je asi normální,“ řekl kouč. „Uvidíme, je to takové střídavě oblačno. Dopředu je dobrý, snažil se uplatnit svou rychlost, dozadu horší,“ dodal Šilhavý.

Pražané se v minulých dnech vrátili ze soustředění v Číně a museli si zvyknout na časový posun i výrazný teplotní skok z tepla do mrazu. „Zima je proti nám, časový posun už je za námi. Na chladno si musíme trochu zvykat, ale každý ví, o co jde. Snažíme se, aby byli všichni zdraví, preventivně brali vitamíny, hodně spali. Nikdy ale nevíte, kde chytnete nějaký bacil. Věřím, že se o sebe hráči dovedou postarat,“ dodal Šilhavý.