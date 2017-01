Záložník Darmstadtu měl podporovat salafistické hnutí, klub ho vyhodil

„Další spolupráce by nedávala smysl. Přejeme Ben-Hatirovi, se kterým jsme během jeho angažmá neměli žádné problémy, do jeho další kariéry jen to nejlepší,“ rozloučil se s tuniským záložníkem prezident klubu Rüdiger Fritsch.

Salafismus je jedním z novodobých směrů islámu, který je považován za nebezpečnou ideologii vedoucí k potlačení práv a svobod nevěřících - jeho cílem je nastolení teokratické diktatury. Ben-Hatira byl s jeho podporou spojován už od listopadu a slyšel kritiku z několika stran.

Peter Beuth, hesenský ministr vnitra, vedení Darmstadtu opakovaně vyzval, aby proti jednání svého hráče zakročilo. V sobotu už šéf klubu Fritsch na Twitteru oznámil, že Ben-Hatirovi doporučil, aby s organizací přerušil veškeré styky.

Hráč ale neposlechl, a tak s ním vedení klubu rozvázalo smlouvu. Podle oficiálního prohlášení „po vzájemné dohodě“. Na svém webu Darmstadt uvedl, že odsuzuje Ben-Hatirovu podporu nejmenované „humanitární organizace“.

Tou je podle německých médií právě Ansaar International, která má podle německých úřadů pevné vazby na salafistické hnutí a je významnou součástí teroristické sítě v zemi.

Ben-Hatiru, který dřív nastupoval i za německé mládežnické reprezentace, kritizovali o víkendu i vlastní fanoušci: vyvěsili transparent, prostřednictvím kterého jej vyzývali, aby kontakty s Ansaar International ukončil. Sám hráč jejich iniciativu označil za štvavou kampaň.

„To se nestydíte? Myslíte si, že mě zastrašíte?“ reagoval na Facebooku. A hájil se tím, že se prostřednictvím organziace snaží naopak pomáhat: „Každý, kdo si projde můj životopis, uvidí, že se celý život snažím bojovat za rovné zacházení s lidmi všech barev pleti, vyznání a původu.“

Poté, co v Darmstadtu oficiálně skončil, přidal další prohlášení. „Existuje jen málo lidí, kteří na sebe vezmou velkou zodpovědnost, a přitom se mohou každý den s hrdostí podívat do zrcadla. Já k nim naštěstí patřím,“ napsal ve středu. „Všem, kteří mi napsali, děkuji za podporu. Brzy se na tohle téma znovu vyjádřím.“