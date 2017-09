Nákupy jen do startu ligy. V Anglii nově zavřou přestupové okno dřív

Jde o změnu, po které volala většina trenérů v Anglii. Především Arséne Wenger, manažer Arsenalu, po ní volá už několik let.

„Je důležité uzavřít všechny spekulace před začátkem ligy. Pak sedíte před zápasy nebo i během nich a přemýšlíte: hraje tenhle hráč na sto procent? Nebo myslí na přestup?“ vysvětluje Wenger, který s tím má čerstvou zkušenost.

V rozběhnuté sezoně přišel například o Alexe Oxlade-Chamberlaina, který nastoupil ve všech třech ligových zápasech Arsenalu v sezoně, jenže pak se rozhodl odejít do Liverpoolu.

Nic podobného by se od příští sezony stát už nemělo. Kluby si totiž odhlasovaly (podmínkou bylo, aby jich pro změnu hlasovalo alespoň 14 ze 20), že se přestupové okno uzavře dřív. V příští sezoně konkrétně ve čtvrtek 9. srpna v 18 hodin.

Pro anglické týmy to znamená, že nebudou moci po startu nového ligového ročníku nakupovat hráče, ale budou je moci prodávat. Ve Španělsku, Itálii, Německu, Francii a dalších soutěžích totiž stále na konci srpna. Do budoucna by se ale i tam měli přiblížit modelu, který nově nastavila Anglie.

„Je důležité, aby ke stejné změně došlo v celé Evropě, protože jinak náš problém zůstává,“ uvedl Ronald Koeman, trenér Evertonu.