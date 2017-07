Anglie - Česko, čeští mladíci hrají o postup do finále Eura

Fotbal

Zvětšit fotografii Momentka z ME do 19 let: český reprezentant Ondřej Chvěja v utkání s Portugalskem | foto: FAČR / Štěpán Černý

dnes 17:45

Čeští fotbalisté do 19 let hrají na mistrovství Evropy o postup do finále. Na stadionu v Tbilisi je jejich soupeřem favorizovaná Anglie. Semifinále sledujeme od 18:00 v on-line reportáži.