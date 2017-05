Rekordní třináctý triumf. Arsenal zdolal Chelsea a ovládl FA Cup

Arsenal šel do vedení už ve čtvrté minutě a neobešlo se to bez kontroverze. Za míčem se do vápna hnali Alexis Sánchez a Aaron Ramsey, přičemž druhý jmenovaný byl v ofsajdu. Na poslední chvíli svůj pohyb zastavil, jeho spoluhráč obstřelil gólmana a mohl se radovat. Pomezní mával a branka nejprve neplatila, sudí Anthony Taylor ji uznal až po chvíli.

Svěřenci kouče Wengera, nyní už nejúspěšnějšího trenéra soutěže, mohli ještě v první půli svůj náskok navýšit, jenže Danny Welbeck trefil břevno, což se dorážkou „povedlo“ také Ramseymu.

Po změně stran se ozvala i Chelsea, avšak brankář Ospina, jenž dostal mezi třemi tyčemi přednost před Čechem, ránu Victora Mosese zneškodnil. Stejný hráč se ztrapnil v 68. minutě, když v pokutovém území nafilmoval pád a chtěl si vymodlit penaltu. Sudí Taylor se nerozpakoval a udělil Mosesovi druhou žlutou kartu.

Chelsea ale i v deseti vyrovnala, prosadil se Diego Costa.

Stav 1:1 nicméně dlouho nevydržel. Na trávník nastoupil náhradník Olivier Giroud a po 38 vteřinách nacentroval na vítězný gól Ramseymu, jenž rozhodl i finále před třemi lety. Tři minuty před koncem mohl být hrdinou Chelsea Costa, ale Ospina jeho tutovku vychytal.

Mistr ligy tak double nezískal a nevrátil Arsenalu finálovou porážku z roku 2002. Chelsea naposledy vyhrála pohár v sezoně 2011/12.

Arsenal - Chelsea 2:1 (1:0)

Branky: 4. Alexis Sánchez, 79. Ramsey - 76. Diego Costa. ČK: 68. Moses (Chelsea).