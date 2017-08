Start Premier League: Pět miliard za obranu. Guardiola staví nového mistra

Titul obhajuje Chelsea, kterou jistě proženou kluby z Manchesteru, v létě nejaktivnější na přestupovém trhu. O mistrovský pohár však usilují také další čekatelé: Tottenham, Arsenal či Liverpool.



A jak dopadne Everton, v létě oživený řadou změn?

West Bromwich loni 10. místo, tip iDNES.cz: 13. místo

Čínský majitel Kuo-čchuan Laj mohl být spokojený, první rok pod jeho velením zahrál West Bromwich nad plán. Zejména díky trenéru Tonymu Pulisovi, který své svěřence naučil smrtící standardní situace - jen z rohů dal West Brom více než třetinu svých gólů.

Devětapadesátiletý velšský kouč v tradiční teplákovce, to je záruka klidného středu tabulky.

Pulis do West Bromu přivedl Jaye Rodrígueze ze Southamptonu, jenž by měl v útoku pomoci Salomonu Rondónovi. Venezuelský silák byl loni nejlepším střelcem klubu s osmi góly, sezonu předtím se trefil devětkrát. Tým by však od něj potřeboval ještě o pár branek víc.

Bournemouth loni 9. místo, tip iDNES.cz: 9. místo

Skromný klub se stadionem podobným tomu v Plzni, spoustou inovativních nápadů a smyslem pro detail - to je Bournemouth.

Například loni jeho fotbalisté před spaním nosili speciální oranžové brýle proti škodlivému modrému světlu z tabletů a mobilů. „Chtěli jsme, aby byli hráči odpočatější a svěžejší než soupeři,“ vysvětloval trenér Eddie Howe.

Podařilo se, alespoň co do konečného umístění. Bournemouth dohrál svou historicky druhou sezonu v nejvyšší soutěži na devátém místě. A teď chce úspěch přinejmenším zopakovat.

Pomoct má Jermaine Defoe, i v 34 letech gólová jistota, který může být v tandemu s Joshuou Kingem, který loni za Bournemouth nastřílel jen o gól méně než Zlatan Ibrahimovic za Manchester, pořádně nebezpečný.

Southampton loni 8. místo, tip iDNES.cz: 10. místo

Ačkoli Claude Puel dovedl Southampton na osmé místo a do finále Ligového poháru, vedení klubu ho odvolalo a nahradilo Argentincem Mauriciem Pellegrinem, který zažil obdobnou sezonu ve Španělsku: s nováčkem Alavésem.

Manolo Gabbiadini, útočník Southamptonu.

Southampton dlouhodobě prodává své hráče do větších klubů, jenže letos jako by změnil strategii. Virgila van Dijka držel přes nabídky tak dlouho, až si urostlý kapitán o přestup zažádal sám. Chce za lepším, v Southamptonu trénuje individuálně a čeká, kdo po něm sáhne.

Jako trefa do černého vypadal lednový příchod Manola Gabbiadiniho z Neapole. Italský útočník vlétl do anglické ligy jako velká voda, v prvních třech zápasech dal čtyři góly, jenže pak se zranil a po návratu už nezářil. Southampton potřebuje, aby Gabbiadini řádil jako na začátku.

Everton loni 7. místo, tip iDNES.cz: 7. místo

Everton zaujal enormní aktivitou na přestupovém trhu - byť tým opustilo pětadvacet gólů v podobě Lukakua, neoslabil. „Ale na přemýšlení o první čtyřce je stále brzy,“ říká trenér Ronald Koeman, který má v kádru ideální poměr mládí a zkušeností.



Hodně věří vítězné mentalitě Wayna Rooneyho, který se po třinácti letech vrátil z Manchesteru United.

Otázkou je, zda nejlepší reprezentační střelec historie bude pravidelně nastupovat. A když, tak na jakém postu? Na pozici ofenzivního středního záložníka je přetlak, do útoku chce Koeman novou posilu a jak ukázal Rooneyho nuzný výkon proti Ružomberoku v Evropské lize, najít mu ideální pozici bude oříšek.

Manchester United loni 6. místo, tip iDNES.cz: 2. místo

Trenér José Mourinho znovu rozmařile utrácel a United se proto už musejí přímo zapojit do bojů o titul. Nicméně přesto, že do týmu během dvou let zamířili fotbalisté za necelých 350 milionů liber, v přepočtu téměř devět miliard korun, má nejúspěšnější klub anglické historie stále problémy.

Loni měl Manchester druhou nejlepší defenzivu v lize, ale pozice levého obránce stále hoří. Častým remízám s týmy ze spodní části tabulky by měl zabránit Romelu Lukaku, jenž svými střeleckými schopnostmi přerostl Everton.



United potřebují zrychlit hru v útočné fázi, kde se díky příchodu defenzivního záložníka Matiče může víc angažovat Paul Pogba, donedávna nejdražší hráč planety. Tato nálepka už francouzského reprezentanta netíží a s větší volností musí konečně ukázat, proč ho Manchester za skoro tři miliardy korun přivedl.

Arsenal loni 5. místo, tip iDNES.cz: 4. místo

Loni ho opět všichni odepsali. Deset gólů v osmifinále Ligy mistrů od Bayernu? Zpackaná sezona už v březnu? Po dvaceti letech bez Ligy mistrů? Navzdory tomu Arséne Wenger prodloužil smlouvu a s Arsenalem začne už dvaadvacátý rok.



Na konci minulé sezony si oblíbil nové rozestavení se třemi obránci, díky kterému Arsenal vyhrál finále FA Cupu nad Chelsea. Góly má teď nově střílet Alexandre Lacazette, drahá posila z Lyonu, jedničkou v bráně bude v lize Petr Čech, V kádru dál zůstávají nepostradatelní Alexis Sánchez a Mesut Özil.

Arsenal riskuje, protože oběma končí za rok smlouva a mohou odejít zadarmo, jenže vidina sportovního úspěchu je silnější. Pro úspěch v Premier League obětuje Wenger všechno, včetně Evropské ligy.



Liverpool loni 4. místo, tip iDNES.cz: 6. místo

Bude to konečně jejich rok? Fanoušci Liverpoolu to s oblibou říkají a výsledky v přípravě jim jejich tvrzení rozhodně nevyvrací. Vždyť Kloppova družina například vyřídila mnichovský Bayern třemi góly!

Jenže to byl v sestavě i Philippe Coutinho, na kterého má nyní spadeno Barcelona. A tomu se odolává těžce, jakkoliv Liverpool zatím všechny nabídky kategoricky odmítá a Jürgen Klopp opakovaně vzkazuje: nejsme klub, co prodává.

Nakoupil naopak Mohameda Salaha z AS Řím, který se na ostrovy vrací podruhé. V Chelsea se neprosadil, teď jí chce ukázat, že na to má. V útoku s Maném či Firminem to bude obrovská zbraň. Jenže rychlou a dynamickou ofenzivu Liverpoolu sráží často chybující a těžkopádná obrana s nejistými brankáři. Tu zatím neposílil nikdo, byť je stále ve hře příchod v Southamptonu trucujícího Van Dijka.

Před těžkou sezonou s Ligou mistrů jsou nové tváře do obrany nezbytné.

Manchester City loni 3. místo, tip iDNES.cz: mistr

Když se stal trenérem Barcelony, za první rok s ní vyhrál treble. V Bayernu získal během první sezony dokonce čtyři trofeje, jenže v Manchesteru City zatím žádnou. Pep Guardiola, dřív nedotknutelný trenér, narazil.

„Hodně jsem se naučil, byla to lekce. Jsem nyní lepším trenérem,“ tvrdil přesto.

Útočník Manchesteru City Gabriel Jesus.

Zjistil, jaký fotbal v Anglii doopravdy je a co jeho kádru chybí. Přes léto následně bouřlivě posiloval: jen za hráče do defenzivy utratil přes 160 milionů liber, téměř pět miliard korun. K tomu dorazil i záložník Bernardo Silva z Monaka a zůstali útočníci, na které je spoleh.

Sergio Agüero to v Manchesteru City dokazuje dlouhodobě, Gabriel Jesus teprve od zimy. Na aklimatizaci nepotřeboval v Anglii skoro žádný čas, hned začal střílet góly, a kdyby si nezlomil nárt, rozhodně by jich nastřílel víc než jen sedm. I na ně mu však stačilo pouhých deset zápasů.

Nejen kvůli velkým nákupům jsou City hlavním kandidátem na titul.

Tottenham loni 2. místo, tip iDNES.cz: 5. místo

Loni tam z pěti zápasů vyhráli napříč soutěžemi jediný, letos bude Wembley jejich přechodným domovem. Tottenham staví nový stadion a jestliže byla domácí forma v minulých sezonách jejich chloubou, teď s tím mohou mít svěřenci Mauricia Pochettina starosti.

Plocha ve Wembley je o osm procent větší než na starém stadionu White Hart Lane, kde Tottenham tak úspěšně aplikoval svou hru založenou na agresivním presinku.

Vůbec je to pro Tottenham podivné léto.

Přišel o Kylea Walkera a zatímco ostatní zbrojí, on na přestupovém trhu zarytě mlčí, což začíná vadit i některým hráčům. „Rád bych, kdybychom nakoupili nějakého fotbalistu, kterého si nebudu muset googlovat. Prostě někoho známého,“ sdělil médiím obránce Danny Rose.

Pokud hvězdy jako Harry Kane či Dele Alli nezopakují parádní sezony, Tottenham může mít problémy.

Chelsea loni mistr, tip iDNES.cz: 3. místo

„Chci se vyhnout Mourinhovské sezoně,“ řekl v narážce na svého předchůdce Antonio Conte. Italský trenér vytáhl desátý tým z předminulého ročníku ve famózním stylu až k titulu, ale ví, že navázat na úspěchy je o mnoho náročnější.

Loni těžil z absence v evropských pohárech a díky tomu mohl celou sezonu mimo jiné pravidelně využívat jen šestnáct fotbalistů, z nichž navíc dva odešli v zimě. Nyní na Chelsea čeká Liga mistrů a kádr má snad ještě užší než v minulém ročníku, na což stále nervóznější Conte upozorňuje.

Mezi dosavadními třemi posilami vyčnívá nejdražší klubová akvizice Álvaro Morata, koučův oblíbenec, který má ve čtyřiadvaceti letech zkušeností na rozdávání. Ukázal se v Itálii a Španělsku, bude se mu dařit i na ostrovech?