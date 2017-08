Start Premier League: Newcastle je zpátky, De Boer má pozvednout Palace

Titul obhajuje Chelsea, kterou jistě proženou kluby z Manchesteru, v létě nejaktivnější na přestupovém trhu. Do ligy však kromě favoritů s velkými ambicemi vyrážejí i nováčci a mužstva, která loni skončila ve druhé polovině tabulky.

Huddersfield nováček, tip iDNES.cz: 20. místo

„Největší outsider v historii Premier League.“

To o svém týmu tvrdí David Wagner, pětačtyřicetiletý německý kouč, který dosud trénoval jen rezervu Borussie Dortmund. Pak přišel do Anglie, sebou vzal několik německých fotbalistů a nečekaně s Huddersfieldem vyletěl až do Premier League.

Přitom o rok dřív byl stejný tým ve druhé anglické lize až devatenáctý!

Dávno pryč jsou časy, kdy Huddersfield patřil na ostrovech k nejlepším. Ve dvacátých letech získal tři tituly v řadě, posledních pětačtyřicet roků ale proplouval nižšími soutěžemi.

Z druhé ligy postoupil navzdory zápornému skóre, což je unikát. Podle odhadů má být v nejvyšší soutěži za otloukánka.

Brighton nováček, tip iDNES.cz: 18. místo

Když byl klub s rackem ve znaku naposledy mezi anglickou fotbalovou elitou, ve Spojených státech zrovna dokončili předchůdce internetu, tzv. Arpanet. Je to už 34 let. Brighton od té doby spadl téměř až na samé dno, jen minuty ho dělily od pádu z profesionálních soutěží, teď už je ale opět na vzestupu.

Solventní majitel, zarytý fanoušek fotbalu a úspěšný hráč pokeru Tony Bloom nechal postavit nový moderní stadion, na kterém se Brighton přiblížil k postupu třikrát v posledních čtyřech sezonách. Uspěl až letos.

V kádru má i dva české fotbalisty Jiřího Skaláka s Alešem Matějů, jejichž šance na základní sestavu jsou ovšem utopické. Zato Anthony Knockaert, loni nejlepší hráč druhé ligy, má být i v Premier League hvězdou a tahounem kádru, kterému hráči s většími zkušenostmi s nejvyšší soutěží zoufale chybí. Ligu začne Brighton zostra - hned proti favoritovi Manchesteru City.

Mimochodem, stadion Amex, na němž se bude hrát, v Brightonu před šesti lety postavili levněji, než Guardiola letos utratil za dva krajní beky Walkera s Danilem.

Newcastle nováček, tip iDNES.cz: 12. místo

V Premier League jsou stálicí od jejího založení - až na tři roky v druholigovém vyhnanství. Rafa Benítez na lavičce vypadá jako záruka, že Newcastle v nejbližší době další pád nečeká.

Avšak situace v klubu, kde dřív působil i český brankář Pavel Srníček, není růžová. Majitel Mike Ashley nejdřív s trenérem Benítezem vůbec nemluvil, nekomunikoval, až po návratu do Premier League mu pogratuloval k postupu a slíbil, že na přestupy dostane, kolik bude potřebovat. Jenomže hráči na nejžádanější pozice nedorazili.

Důležitou postavou tak bude jako loni Matt Ritchie - záložník se štěstím na krásné góly před rokem nečekaně opustil prvoligový Bournemouth, aby pomohl Newcastlu zpět mezi elitu. I díky jeho dvanácti zásahům se to povedlo.

Watford loni 17. místo, tip iDNES.cz: 14. místo

Co rok, to nový trenér. Watford přežil po postupu dvě sezony, i do té třetí teď vstupuje s novým koučem. Fotbalový babylon, který čítá dvaadvacet národností, bude krotit portugalský trenér Marco Silva, jehož loni objevil Hull. Z brindy ho sice Silva na jaře nevytáhl a sestupu nezabránil, nicméně na ostrovech zaujal.

Nový trenér Watfordu Marco Silva z Portugalska.

Okamžitě zlepšil hru průměrného týmu, se kterým pak skolil Liverpool či remizoval proti Manchesteru United.

Majitel Watfordu Gino Pozzo z Itálie, který trenéry mění rád a často, po něm proto bez váhání sáhl. Navíc mu koupil za rekordní klubové peníze Andreho Graye, útočníka konkurenčního Burnley. Má být hvězdou, která celek z předměstí Londýna vystřílí ze sestupové pasti. Nic než záchrana cílem Watfordu ani být nemůže.

Burnley loni 16. místo, tip iDNES.cz: 17. místo

Burnley se loni sestupu vyhnulo výkony na domácím stadionu Turf Moor, kde uhrálo 33 z celkových 40 bodů.

Bez devíti gólů Andreho Graye, nové posily Watfordu, však bude jeho pozice vrtkavá. Navíc přišel i o Michaela Keana, klíčového stopera, který posílil Everton.

Proto musí tým bez výrazných osobností znovu sázet na um kouče Seana Dyche, považovaného za jednoho z nejtalentovanjších britských trenérů.

V Burnley načne třetí kompletní sezonu: tu první zakončil nečekaným postupem, tu druhou nakonec poměrně pohodovu záchranou. Co teď?

Swansea loni 15. místo, tip iDNES.cz: 19. místo

Jediný velšský klub v Premier League chce zapomenout na nepovedený loňský ročník, který málem skončil sešupem do druhé ligy. Ačkoli Swansea vyšla generálka se Sampdorií (4:0), v týmu nepanuje optimální atmosféra.

Ubližuje mu nekončící sága spojená s (ne)přestupem Gylfiho Sigurdssona. Od začátku léta se očekává Islanďanův přesun do Evertonu a Swansea by tak přišla nejlepšího hráče posledních let, záložníka, jenž se podílel na 53 ze 133 ligových gólů Swansea v minulých třech letech.

Tým posílil devatenáctiletý talent Tammy Abraham, který všechny spoluhráče zaujal při večeři zaujal skoro profesionálním zpěvem. Důležité ale bude, aby i v Premier League dokázal kmenový hráč Chelsea pověst rychlonohého střelce. Za druholigový Bristol loni nastřílel třiadvacet branek, v Premier League ale zatím odehrál jen třiapadesát minut.

Crystal Palace loni 14. místo, tip iDNES.cz: 16. místo

Britská cesta už pro majitele Crystal Palace zřejmě nebyla dost dobrá. Proto v létě nečekaně sáhl do zahraničí a na lavičku přivedl poprvé v historii cizince - Holanďana Franka de Boera.

Ten byl úspěšnější jako hráč než trenér. Dařilo se mu sice v Ajaxu, jenže pak totálně vyhořel jako kouč Interu. Podepsal smlouvu na tři roky, přitom byl už za tři měsíce kvůli mizerným výsledkům pryč. Prohrál třeba v Evropské lize se Spartou.

Po osmi měsících volna se nyní vrhl do anglické výzvy, která bývá nejen pro trenéry-nováčky často složitá a nevyzpytatelná.

NOVÝ TRENÉR A JEHO HVĚZDA. Frank de Boer a Christian Benteke, od kterého všichni v Crystal Palace čekají góly.

Spoléhat se bude na góly Christiana Bentekeho. Střelec belgické reprezentace tam restartuje svou kariéru po nepovedeném angažmá v Liverpoolu. Loni dal patnáct gólů, za Aston Villu jich kdysi v jedné sezoně nastřílel ještě o čtyři víc.



Stoke loni 13. místo, tip iDNES.cz: 15. místo

Arséne Wenger je jednou označil za ragbyový tým. Vtip o tamní studené, deštivé noci zlidověl. Stoke bylo vždy týmem, který nebojuje o nejvyšší příčky, ale rovněž se spolehlivě vyhýbalo nejnižším pozicím. Loni po třech letech vypadlo z první desítky a přestalo být postrachem favoritů.

Druhý nejstarší klub světa má největší slabinu v útoku - stačí poznamenat, že minulý rok byl nejlepším střelcem šestatřicetiletý Peter Crouch se sedmi zásahy. Kouč Mark Hughes netrpělivě očekává probuzení Saida Berahina, který se před třemi lety blýskl čtrnácti ligovými brankami.

Klíčový je pro Stoke švýcarský křídelník Xherdan Shaqiri, jenže zatím stále nedokázal naplnit očekávání, které do něj vkládal například Bayern Mnichov nebo Inter Milán. V pětadvaceti letech má nejvyšší čas.

Leicester loni 12. místo, tip iDNES.cz: 8. místo

Na pohádkovou cestu za titulem z předminulé sezony si jistě pamatujete. Od mistrovských oslav se v Leicesteru mnohé změnilo - kvůli neuspokojivým výsledkům odešel trenér Claudio Ranieri, jeden ze symbolů úspěchu. Leicester sice dovedl při premiérové účasti do vyřazovací fáze Ligy mistrů, zato v domácí soutěži hrozil pád.



Trenér fotbalistů Leicesteru Craig Shakespeare.

Tomu zabránil až kouč Craig Shakespeare - měl to být jen krátkodobý záskok,ale nakonec si vysloužil plnohodnotnou smlouvu a zdá se, že Leicesteru vrátil původní tvář.



Osa týmu zůstává. Jen Rijád Mahriz, loni pouhý stín nejlepšího hráče mistrovského ročníku, možná odejde do Itálie. Pozornost si žádá dvacetiletý Kelechi Iheanacho, šikovný náhradník z Manchesteru City, kterého Leicester přivedl za 25 milionů liber.

West Ham loni 11. místo, tip iDNES.cz: 11. místo

Důkaz toho, že stěhování se neobejde bez potíží. West Ham opustil po 112 letech stařičký Upton Park a v novém domově na Olympijském stadionu se stále rozkoukává. Byť byl trenér Slaven Bilič v rozpačité loňské sezoně pod velkým tlakem, od vedení má stále důvěru.



Horkokrevný Chorvat přivedl zkušenost: Harta, Zabaletu či Arnautoviče. Nejzajímavěji ovšem vypadá transfer Javiera „Chicharita“ Hernándeze - devětadvacetiletý Mexičan už není jen skvělým náhradníkem, jak si ho pamatují fanoušci Manchesteru United. V německém Leverkusenu ukázal, že góly umí dávat i jako útočník číslo jedna. A za pouhých 16 milionů liber? Výborný nákup!