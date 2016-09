Manchester City vyhrál derby na půdě United, Čech si dal vlastní gól

Guardiola dal v zápase proti United poprvé šanci novému brankáři Claudiu Bravovi, kterého přivedl z Barcelony. Na Old Trafford, proti našlapanému týmu domácích s Rooneym, Mchitarjanem a Ibrahimovicem, ale v prvním poločase dlouho neměl žádnou práci.



Modří totiž v úvodním poločase zcela dominovali, soupeře přehrávali v záloze, kde si vyměňovali míč po vzoru barcelonského „tiki-taka“ a ani nejdražší fotbalista světa Paul Pogba, jenž na začátku utkání z dálky vystřelil nad bránu, nestíhal.

Když pak po čtvrthodině hry nezachytil náběh De Bruyneho, který v rychlosti předskočil i stopera Blinda, domácí po přesné střele belgického fotbalisty prohrávali. Po akci De Bruyneho padl i druhý gól „Citizens“, míč odražený do tyče uklidil do sítě Iheanacho, náhradník Sergia Agüera distancovaného za faul loktem z minulého kola.

Mourinho nervozně přešlapoval u lavičky, jeho tým prohrával už o dva góly, když mu pomohl gólman soupeře. Bravo, jenž neměl přes čtyřicet minut žádnou práci, upustil vysoký centr po standardní situaci přímo k nohám Ibrahimovice, který snížil.

Nejistý Bravo připravil švédskému střelci před přestávkou další příležitost, znovu špatně vyběhl, jenže na brankové čáře odkopl míč stoper Stones. A trampoty muže ve žlutém dresu pokračovaly i ve druhém poločase...

Při zasekávačce si předkopl balon daleko od nohy a se štěstím pak situaci zachránil, když ve skluzu přetlačil Rooneyho. Bezmocný byl proti tečované střele Rashforda, jenže Ibrahimovic stál v jasném ofsajdu.



I proto hosté na Old Trafford stále vedli a v závěru, kdy domácí toužili po vyrovnání, útočili do rozevřené obrany. Aktivní De Bruyne pálil zblízka do tyče, Silvova technická rána proletěla těsně nad břevnem.

Závěrečný tlak domácích zaváněl gólem po tečované ráně Ibrahimovice i při dorážce Paula Pogby, ale Claudio Bravo, byť s velkým štěstím, vychytal ve svém prvním zápase v anglické lize vítězství.

Arsenal porazil soupeře Sparty, Leicester dostal čtyři góly

Čtvrteční sok pražské Sparty v Evropské lize šel na hřišti Arsenalu do vedení díky vlastnímu gólu Petra Čecha. Domácí brankář sice vytáhl přímý volný kop Dušana Tadiče na břevno, jenže míč se od zad padajícího Čecha odrazil za brankovou čáru.

NEŠŤASTNÝ MOMENT. Petr Čech srazil míč zády do brány poté, co vytáhl střelu ze standardky na břevno.

Arsenal do poločasu srovnal díky spolupráci Lucase a Koscielného, kteří v den zápasu slavili narozeniny. Španělský nováček v dresu londýnského týmu asistoval a kapitán Koscielny akrobaticky skóroval.

Sestava Southamptonu Jak nastoupil soupeř Sparty Forster - Cédric, Fonte, Van Dijk, Bertrand - Romeu - Clasie (65. Höjbjerg), Davis - Tadič (80. Ward-Prowse) - Redmond, Rodriguez (46. Long).

Čech ve druhém poločase udržel naději na dobrý výsledek výborným zákrokem proti střele Longa a Arsenal nakonec získal všechny tři body. Penaltu za faul na Girouda proměnil v nastaveném čase Santi Cazorla.

Úřadující šampioni z Leicesteru nenavázali na první ligové vítězství z posledního kola a na hřišti Liverpoolu dostali čtyři góly. Prohráli už podruhé v sezoně, zatímco loni vyšli bodově naprázdno jen ve třech případech.

Na čtvrtou výhru v řadě nedosáhli fotbalisté Chelsea. Na hřišti Swansea vedli od 18. minuty díky trefě Diega Costy, ale ve druhé půli o náskok přišli. Brankář Courtois fauloval ve vápně Sigurdssona, který nařízenou penaltu proměnil a vyrovnal. Chvíli poté otočil na 2:1 pro domácí Fer.

V závěrečné desetiminutovce ovšem znovu zaúřadoval hostující útočník Costa a povedeným akrobatickým zakončením uzavřel skóre na konečných 2:2.

V dresu Stoke nastoupil poprvé exsparťanský Bony Wilfried, jenže na zápas s Tottenhamem by rád zapomněl. Poslední tým tabulky prohrál doma jasně 0:4. Stejně gólů dostal doma také West Ham, byť vedl po půlhodině nad Watfordem 2:0, nakonec zůstal bez bodů.

Anglická liga - výsledky 4. kola: Manchester United - Manchester City 1:2 (42. Ibrahimovic - 15. De Bruyne, 36. Iheanacho), Arsenal - Southampton 2:1 (29. Koscielny, 90.+2 Cazorla z pen. - 18. vlastní Čech), Bournemouth - West Bromwich 1:0 (79. Wilson), Burnley - Hull 1:1 (72. Defour - 90.+5 Snodgrass), Middlesbrough - Crystal Palace 1:2 (38. Ayala - 16. Benteke, 47. Zaha), Stoke - Tottenham 0:4 (41. a 56. Son Heung-Min, 60. Alli, 70. Kane), West Ham United - Watford 2:4 (5. a 33. Antonio - 41. Ighalo, 45.+2 Deeney, 53. Capoue, 63. Holebas), Liverpool - Leicester 4:1 (13. a 89. Firmino, 31. Mané, 56. Lallana - 38. Vardy), Swansea - Chelsea 2:2 (58. Sigurdsson z pen., 62. Fer - 18. a 81. Costa).