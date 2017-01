Rooneyho rekordní sobota. Překonal legendy Charltona i Shearera

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě ztráta prvního místa nemrzí,“ pousmál se Charlton. „Ale zcela upřímně říkám, že mě Wayne potěšil. Zaslouží si to.“

Rooneymu stačilo na přepsání klubové historie o 212 zápasů méně než Charltonovi, v dresu United nastoupil celkem 546krát. Od dob, kdy jako osmnáctiletý teenager do Manchesteru z Evertonu přestoupil, uplynulo třináct let. Tehdejší trenér Sir Alex Ferguson za mladíka vysázel téměř celý přestupový rozpočet, což také obhajoval na tiskové konferenci u příležitosti Rooneyho příchodu.

„Je mu teprve 18 let a může tady strávit celou kariéru,“ říkal trpělivě. O čtyři týdny později už Rooney nasázel při debutu v Lize mistrů hattrick do sítě Fenerbahce.

Cesta k rekordu Přehled Rooneyho gólů Útočník Wayne Rooney nastřílel za Manchester United 250 branek v 546 zápasech. JAK?

Pravou nohou: 193

Levou nohou: 27

Hlavou: 30 KDE?

Premier League: 180

Liga mistrů: 30 (+ 4 v kvalifikaci)

FA Cup: 22

Ligový pohár: 5

Evropská liga: 5

MS klubů: 3

Anglický superpohár: 1 Zdroj: BBC

Od té chvíle se stalo mnohé. Rooney už dávno není dravý mladík a hrotový útočník. Kopal na křídle, dostal kapitánskou pásku, hrál na pozici „desítky“, středního záložníka... Vypadaly mu vlasy a on si je nechal znovu nastřelit. Stal se legendou Manchesteru United i anglického fotbalu.

Sedmadvacet milionů liber, které za něj United zaplatili, se vrátilo několikrát. A když si vzpomeneme, že za polovinu této sumy ve stejnou dobu přestupoval obránce Jonathan Woodgate do Realu Madrid, nebo že Chelsea vysázela 21 milionů za Shauna Wrighta-Phillipse... Částka za Rooneyho je jeden z nejvýhodnějších „kaufů“ fotbalové historie.

S Manchesterem vyhrál pět titulů, radoval se z triumfu v Lize mistrů. Třikrát získal Ligový pohár, jednou FA Cup. Každý ročník - kromě sezony 2014/2015 - dal napříč všemi soutěžemi minimálně patnáct gólů.

Jedenatřicetiletý fotbalista už má maximum v počtu branek za národní tým a nyní zdolal i to klubové. „Něco takového jsem vůbec nečekal,“ přiznal krátce po utkání ve Stoke, „znamená to sakra hodně. Je to ohromná pocta, jsem velmi pyšný.“

Ani netušil, že překonal i rekord Alana Shearera - na hřištích soupeřů dal v Premier League už 88 gólů. Bylo to jeho odpoledne, i když by si přál lepší výsledek než remízu, kterou zařídil v 94. minutě. „Je to vynikající počin a už nebude překonán,“ smekl před Rooneyho bilancí trenér Stoke a bývalý hráč United Mark Hughes.

Kapitán Manchesteru v posledních měsících nastupuje spíše z lavičky náhradníků a nejspíš pár zásahů ještě přidá, na magickou třístovku to ale nevypadá.

„Wayne si bezpochyby zaslouží místo v kronikách tohoto báječného klubu,“ chválil Ferguson. „A jsem si jistý, že mnoho dalších gólů ještě vstřelí.“