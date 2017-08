Tottenham nezaváhal, oslabenému nováčkovi z Newcastlu dal dva góly

Záložník Newcastlu v 48. minutě za stavu 0:0 chtěl po faulu zvednout sedícího protihráče Dele Alliho, ten to však odmítl a Jonjo Shelvey mu místo toho šlápl na kotník. Sudí to posoudil jako úmyslné nesportovní chování a Shelveyho vyloučil. Pro Newcastle to bylo o to bolestnější, že v první půli už musel dvakrát střídat kvůli zranění.

Tottenham přesilovou hru využil zásluhou Alliho a Bena Daviese, kteří zužitkovali asistence Christiana Eriksena. Naopak v zakončení se trápil nejlepší střelec minulé sezony Harry Kane, který smůlu nezlomil ani v závěru, kdy trefil tyč.

Výsledky 1. kola: Newcastle - Tottenham 0:2 (61. Alli, 70. Davies), 17:00 Manchester United - West Ham United.