United deklasovali West Ham, Tottenham v duelu s nováčkem nezaváhal

Domácí Tottenhamu cestu za třemi body usnadnili, když hráli téměř celý druhý poločas o deseti bez vyloučeného Jonja Shelveyho.

Záložník Newcastlu v 48. minutě za stavu 0:0 chtěl po faulu zvednout sedícího protihráče Dele Alliho, ten to však odmítl a Shelvey mu místo toho šlápl na kotník. Sudí to posoudil jako úmyslné nesportovní chování a Shelveyho vyloučil. Pro Newcastle to bylo o to bolestnější, že v první půli už musel dvakrát střídat kvůli zranění.

Tottenham přesilovou hru využil zásluhou Alliho a Bena Daviese, kteří zužitkovali asistence Christiana Eriksena. Naopak v zakončení se trápil nejlepší střelec minulé sezony Harry Kane, který smůlu nezlomil ani v závěru, kdy trefil tyč.

Manchester v týdnu podlehl v Superpoháru Realu Madrid 1:2, jediný gól dal Lukaku. A belgický kanonýr potvrdil dobrý vstup do nového angažmá po příchodu z Evertonu i v úvodním kole anglické ligy. Ve 33. minutě hosté špatně rozehráli, Rashford potáhl rychlý brejk a připravil pozici pro Lukakua, který nezaváhal. Trefil se tak při ligovém debutu za Anderlecht, West Bromwich, Everton a nyní i Manchester. Jen v Chelsea mu to nevyšlo.

Krátce po změně stran se Lukaku radoval podruhé, když hlavou usměrnil do branky Mchitarjanův centr z přímého kopu. Stal se tak teprve čtvrtým hráčem v historii, který při debutu za United skóroval dvakrát. Dosud se to povedlo jen Jamesi Wilsonovi, Ruudu van Nistelrooijovi a Marcusi Rashfordovi. Navíc dal West Hamu v jedenáctém utkání jedenáctý gól.

West Ham už neměl odpověď, naopak v závěru ještě dvakrát inkasoval po střelách Martiala a Pogby.

Nedělní výsledky 1. kola: Newcastle - Tottenham 0:2 (61. Alli, 70. Davies), Manchester United - West Ham United 4:0 (33. a 53. Lukaku, 87. Martial, 90. Pogba).