Anglie se těší na fotbalový šlágr. Přibrzdí City rozjetý Tottenham?

Vzpomínáte ještě? Tottenham hrál na jaře v derby proti trápící se Chelsea o udržení naděje na mistrovský titul. V prvním poločase vedl o dva góly, jenže po přestávce duel ztratil. A s ním i poslední šanci na první místo.

Tenkrát to mladý tým ze severu Londýna neunesl. Skoro zázrakem hosté dohráli třaskavý duel v jedenácti, dostali devět žlutých karet. „Ale právě tahle zkušenost, že ztratili titul, jim letos pomáhá. Těží z ní a jsou ještě lepší,“ myslí si Jermaine Jenas, expert britské BBC a mimochodem též bývalý fotbalista Tottenhamu.

Důležitý víkend Boj o čelo tabulky v Premier League je řádně našlapaný, který z týmů ve šlágru City vs. Tottenham přijde o důležité body? Přímí konkurenti Chelsea, Liverpool i Arsenal mají o víkendu papírově snadný los - všichni hrají doma proti celkům z druhé poloviny tabulky. Liverpool - Swansea ( sobota 13:30)

Arsenal - Burnley (neděle 15:15)

Chelsea - Hull (neděle 17:30)

Jeho slova potvrzují statistiky. Tottenham má znovu nejlepší obranu v lize, ovšem přidal v útoku. Oproti loňsku má ve stejné fázi soutěže o devět nastřílených branek víc, což mu přineslo také o devět víc bodů.

Pokud v sobotu vyhraje nad Manchesterem City, odskočí mu v tabulce Premier League už na šest bodů. Kvůli zranění však přišel o důležitého stopera Vertonghena.

„Bude to velmi těžký zápas. Musíme dokázat, že jsme se oproti minulé sezoně zlepšili. Proti týmům, jako je Manchester City, je zapotřebí ukázat to nejlepší, co ve vás je,“ upozorňuje trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino.

KONEC NEPORAZITELNOSTI. Po šesti zápasech bez ztráty prohrál Manchester City na začátku letošní sezony poprvé právě proti Tottenhamu. Jak dopadne odveta?

A to i přesto, že Manchester City minulý víkend trapně prohrál s Evertonem 0:4. Nebo právě proto? „Lidé jako Pep Guardiola umějí na podobné situace výborně zareagovat. Jsou to rození vítězové,“ vysvětluje Jenas, jenž analyzoval oba soupeře pro BBC.

„City mají v týmu několik světových hráčů, kteří dokážou vyhrávat zápasy sami,“ upozorňuje někdejší anglický reprezentant. Jenže právě forma některých z nich teď Guardiolu trápí.

Třeba Sergio Agüero, rozený střelec, prožívá nejhorší období v Anglii. Od listopadu skončilo v bráně jen dvanáct procent jeho střel, tedy méně než kdy předtím. Argentinský forvard měl navíc problémy s disciplínou.

Pomůže tak Manchesteru Gabriel Jesus, nová posila z Brazílie? „Může se stát jedním z nejlepších ofenzivních záložníků Premier League,“ vyhlásil sportovní ředitel klubu Txiki Begiristain.

Ale jak dlouho to bude trvat? City potřebuje okamžitý efekt, vždyť už před týdnem Guardiola přiznal, že se titul jeho týmu vzdaluje. Další porážka či pouhé zaváhání by jeho slova ještě zdůraznila.