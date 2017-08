Chelsea napravila dojem. Díky dvěma trefám Alonsa porazila Tottenham

Chelsea šla do vedení ve 24. minutě, kdy španělský bek Alonso zahrál přímý kop z 22 metrů přesně do horního rohu branky. Hosté pak vedení dlouho úspěšně bránili, jenže osm minut před koncem si při přímém kopu domácích smolně srazil hlavou míč do vlastní branky Michy Batshuayi.

Ke třem bodům Chelsea pomohla chyba domácího gólmana Huga Llorise. Alonso si naběhl do vápna a už byl ve velkém úhlu. Francouzský gólman tak čekal spíše přihrávku a udělal si úkrok, jenže Alonso vypálil a podstřelil překvapeného Llorise.

Zápas byl prvním ligovým utkáním na národním stadionu ve Wembley, kde Tottenham našel dočasně domov kvůli rekonstrukci své arény.

Dál překvapuje nováček Huddersfield, který doma porazil Newcastle 1:0 a v první sezoně v Premier League po 45 letech má po dvou kolech stoprocentní bilanci. Jediným gólem se o výhru zasloužil Aaron Mooy.

Nedělní výsledky 2. kola: Huddersfield - Newcastle 1:0 (50. Mooy), Tottenham - Chelsea 1:2 (82. vlastní Batshuayi - 24. a 88. Alonso).