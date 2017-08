Anglická liga odstartovala přestřelkou. Z výhry 4:3 se raduje Arsenal

Domácí otočili výsledek až v závěrečné desetiminutovce, vítězný gól vstřelil v 85. minutě střídající Olivier Giroud.

Premier League odstartovala poprvé v pátek a netypický termín mezi dvěma bývalými šampiony přinesl na Emirates Stadium velké gólové představení. Zahájil ho už po 94 sekundách francouzský útočník Alexandre Lacazette, jenž přišel do Arsenalu v létě z Lyonu za 46,5 milionu liber. Nejdražší posila v historii klubu otevřela skóre hlavou.

Stejným způsobem ale už tři minuty nato vyrovnal Šindži Okazaki, jenž překonal Čecha poté, co český brankář nedosáhl na přetažený centr. Skóre po necelé půlhodině otočil svým prvním gólem v zápase Jamie Vardy, který proměnil milimetrově přesný pas Marca Albrightona.

„Začali jsme dobře a mysleli jsme si, že budeme mít zápas pod kontrolou. Pak jsme ale chybovali a oni nás potrestali. Měli šance a museli jsme dotahovat,“ řekl po zápase Čech.

Alespoň remízu vybojoval v nastaveném času prvního poločasu domácím Danny Welbeck, ale v 56. minutě opět šokoval domácí Vardy, jenž překonal Čecha potřetí hlavou po rohu. Leicester poté dlouho držel naději na první výhru nad Arsenalem od roku 1994 a první na jeho hřišti dokonce po 44 letech, ale nakonec odjel s prázdnou.

Nejprve v 83. minutě dorazil za záda Kaspera Schmeichela míč z malého vápna Aaron Ramsey a o dvě minuty později Giroud prudkou hlavičkou trefil břevno, od nějž se míč odrazil za brankovou čáru. Trenér Arséne Wenger tak měl na úvod své 22. sezony v Arsenalu šťastnou ruku na střídání, neboť Ramseyho a Girouda poslal na trávník společně v 67. minutě.

„Když jsme ztráceli, byly to těžké okamžiky. Ale dokázali jsme se z toho dostat, což je skvělé,“ uvedl Čech. „Bylo to teprve první utkání v sezoně a hned se z toho stala takováhle klasika,“ dodal bývalý český reprezentant, který přišel do Arsenalu před dvěma lety.

Výsledky 1. kola:

Arsenal - Leicester 4:3 (2. Lacazette, 45.+2 Welbeck, 83. Ramsey, 85. Giroud - 29. a 56. Vardy, 5. Okazaki).