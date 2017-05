Mourinho po dvanácti duelech prohrál s Wengerem. I kvůli Evropské lize

Přímá kvalifikace do Ligy mistrů díky umístění v anglické Premier League? Ne, díky, jakoby Mourinho naznačil v neděli odpoledne. Do utkání s Arsenalem, které by za normálních okolností znamenalo pro United jeden z vrcholů sezony, vyslal několik náhradníků.

A tak si po zranění zahráli třeba Phil Jones, Chris Smalling nebo Juan Mata. Mladík Axel Tuanzebe si dokonce odbyl ligový debut - a pěkně ostrý! Na pravém beku hlídal jednoho z nejlepších hráčů v Anglii a elitního střelce Arsenalu - Alexise Sáncheze.

„Zahrál skvěle. Myslím, že si Alexis odteď pamatuje jeho jméno,“ chválil devatenáctiletého obránce Mourinho. Obecně měl pozitivní slova pro všechny své svěřence, porážce 0:2 navzdory. Bylo vidět, že už je myšlenkami někde jinde - u čtvrteční odvety semifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo.

I když ne tak docela. Mourinho prohrál s Wengerem, svým dlouholetým rivalem, po dvanácti ligových zápasech. A neodpustil si tradiční rýpnutí. Napřed trenérovi Arsenalu vyčetl, že vytvářel přehnaný tlak na čtvrtého rozhodčího po faulu Wayna Rooneyho na Alexe Oxlade-Chamberlaina.

A pak dodal: „Mám z fanoušků Arsenalu radost. Je to poprvé, co opouštím jejich stadion a oni mohou být šťastní. Odjížděl jsem z Highbury, brečeli. Odjížděl jsem ze stadionu Emirates, brečeli a chodili po ulicích se sklopenými hlavami.“

Arsenal ve statisticky vyrovnaném duelu - oba týmy čtyřikrát vypálily na bránu a držely stejnou dobu míč - lépe zakončoval. Hostující Rooney nebo Martial ve svých příležitostech selhali, zato domácím „to tam padalo“.

Granit Xhaka, střelec prvního gólu, měl při ráně z dálky štěstí, neboť ji otřel o záda protihráče. A útočník Danny Welbeck, dlouholetý hráč United, se hlavou trefil náramně. Ligová neporazitelnost Manchesteru skončila na pětadvaceti zápasech.

Stejně tak skončila naděje na umístění na příčkách zajišťujících Ligu mistrů. „Top čtyřka je nemožná,“ uznal Mourinho, jehož tým ztrácí na čtvrtý Manchester City čtyři body. „Ze dvou důvodů. Myslím, že další kluby, které hrají jednou týdně, nebudou ztrácet. My půjdeme naplno do utkání ve čtvrtek a bude těžké to zopakovat posléze proti Tottenhamu,“ vysvětloval trenér United.

Vyplatí se mu sázka na Evropskou ligu a přidá k Ligovému poháru se Superpohárem další trofej?