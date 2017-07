Rooneyho návrat domů. Získat trofej s Evertonem by byl vrchol, říká

Běžela poslední minuta zápasu. Everton doma držel remízu 2:2 s Arsenalem, který tehdy neprohrál třicetkrát v řadě.

Šestnáctiletý bažant Rooney zpracoval vysoký pas. Otočil se a pár metrů za vápnem si začal štelovat balon na střelu.

„To trefí,“ řekl Bob Pendleton, toho času skaut Evertonu, svému synovi Robertovi. Rooney vypálil technicky do horního rohu a rozpoutal euforii. Everton tenkrát v říjnu 2002 ukončil sérii šampionů a mladý „Wazza“ jen potvrzoval talent, který v něm odmala dřímal.

Vždy vyčníval a střílel mraky gólů. Když mu bylo devět, tak v lokální soutěži Walton and Kirkdale nasázel neuvěřitelných 99 branek - a to hrál s o dva roky staršími hochy. Právě tehdy si ho všiml Pendleton a věděl: „Toho musíme podepsat.“

Nebyl to snadný proces, jelikož Rooney začal krátce předtím trénovat s konkurenčním Liverpoolem a ten si ho pochopitelně chtěl zavázat pro sebe. Everton byl nicméně rychlejší a klučinu s irskými kořeny získal, ačkoli ho viděl pouze v jedné zkoušce.

Bylo nutné jednat okamžitě. „Díky Rayi Hallovi, vedoucímu akademie, že mi důvěřoval,“ vzpomíná Pendleton na stránkách BBC.

„Dal jsi dnes nějaký gól?“ „Dal. Šest.“

Jméno Rooney znalo stále více lidí pohybujících se kolem evertonského klubu. Bylo mu jedenáct let, když ve 29 zápasech vstřelil 114 gólů! „Byl nezastavitelný,“ říká Pendleton a přihazuje moment, o němž se prý dodnes mluví.

„V duelu s Manchesterem United – za který tenkrát chytal mladý Kasper Schmeichel (dnes brankář Leicesteru, pozn.) – dal krásný gól nůžkami. Všichni přítomní tleskali.“

Rooney přeskakoval úrovně, v patnácti letech nastupoval po boku o čtyři roky starších fotbalistů. Vyzařoval z něj klid, mimo hřiště stydlín, ovšem na trávníku suverén s přehledem a báječnou střelou. Pendleton na něj často čekával před stadionem se vstupenkami a ptával se, jak se mladíkovi dařilo.

Odpovídal plaše.

„Hrál jsi dnes?“ zjišťoval skaut. „Ano.“

„Dal jsi nějaký gól?“

„Dal. Šest.“

Takhle podle Pendletona reagoval Rooney celkem pravidelně. Proto nebylo překvapením, když už v šestnácti letech debutoval za áčko.

Mezi legendy

Rooneyho kariéra nabrala strmý směr vzhůru. Jako nejmladší hráč v historii (v sedmnácti) nastoupil za Anglii, dařilo se mu na Euru 2004, kde byl vybrán do ideální jedenáctky turnaje. Krátce po šampionátu už se stěhoval do Manchesteru United, který za něj vysázel přes pětadvacet milionů liber.

Byla to parádní investice. Při premiéře za United dal v Lize mistrů hattrick Fenerbahce a stal se klubovou ikonou. Z mladé pušky a hrotového útočníka se postupně posunul hlouběji do pole, vyzkoušel si i roli křídla nebo středního záložníka.

Během třinácti let v rudém dresu vyrostl v lídra kabiny, nosil kapitánskou pásku a pomohl k pěti ligovým triumfům, třem vítězstvím v Ligovém poháru, jednou zdvihl nad hlavu FA Cup a radoval se i ve finále Ligy mistrů a Evropské ligy.

Jen tak mimochodem překonal dlouholetý rekord Sira Bobbyho Charltona, s 253 brankami je nejlepším střelcem v historii Manchesteru United. I v národním týmu nedal nikdo víc gólů než on.

Zase doma

„Je skvělé opět obléci dres Evertonu,“ říkal Rooney v rozhovoru s klubovou televizí. Z Manchesteru přišel zadarmo po sezoně, v níž toho příliš neodehrál. Častěji byl náhradníkem a on přitom toužil nastupovat co nejvíce. V United by zápasová vytíženost s příchodem posil těžko vzrostla, a tak se obchod zdá být výhodným pro obě strany.

I když v Evertonu je na Rooneyho pozici docela fronta... Pod hrotem může hrát mladík Tom Davies, nová posila Davy Klaasen z Ajaxu nebo Ross Barkley. Teoreticky by jednatřicetiletý fotbalista mohl zaplnit místo po Romelovi Lukakuovi, jenž zamířil opačným směrem.

„Je jedním z hráčů, díky kterému bude Everton silnější. A každý takový je u nás velmi vítán,“ prohlásil trenér Ronald Koeman, jenž do klubu s rostoucími ambicemi lákal Rooneyho už před rokem.

Everton, který v minulé sezoně skončil sedmý, za pět posil utratil přes devadesát milionů liber. Rooney je šestou akvizicí a poutá největší pozornost. Cíl je jasný - po dvaadvaceti letech ovládnout nějakou soutěž.

„Získat trofej s Evertonem by byl vrchol,“ říká Rooney.

Dokáže to?