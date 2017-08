Bude se v Anglii na fotbale znovu stát? Revoluční změna má šanci

Hlasování, které vedla unie liverpoolských fanoušků Spirit of Shankly (Duch Shanklyho, bývalého trenéra Liverpoolu z let 1959-74), se účastnilo necelých 18 tisíc voličů. Přes 88 procent se vyjádřilo jasně - při zápasech chceme naše hráče podporovat vestoje.

„Je to neuvěřitelný výsledek, nemá obdoby,“ prohlásil předseda Spirit of Shankly (dále jen SOS) Jay McKenna. Proti bylo pouhých pět procent zúčastněných.

Znovuzavedení zón na stání zajímá vedení nejvyšší fotbalové soutěže Premier League, která v červnu rozeslala do všech klubů dotaz, zda by byly ochotny zapojit se do zkušebního provozu.

Jak by takový sektor vypadal?

Příkladem je třeba skotský Celtic, který zónu bezpečného stání pro tři tisíce příznivců postavil minulou sezonu. Sedačky na takových místech zůstávají jen pro evropské poháry. Na domácí duely pořadatelé sedátka zvednou do svislé polohy a zajistí speciálním klíčem. Před každým místem nechybí zábradlí. Podobné sektory najdete i v Německu.

McKenna dodal, že taková část tribuny umožní fanouškům zvolit si mezi sezením a stáním. „Každý z nás byl někdy na zápase, kde lidé kolem vás chtěli stát a vy sedět, nebo naopak. Na stadionu Anfield je tohle časté,“ řekl předseda SOS.

Členové SOS se během týdne, kdy anketa probíhala, setkávali s rodinami, které tragédie na Hillsborough zasáhla - a téma sektorů na stání je pro ně velmi citlivé.

Většina z nich i díky přístupu SOS hlasovala pro - a to nelze ignorovat.

Jedná se o velký krok vpřed ke změně anglické legislativy, která stadiony plné sedaček nařizuje klubům v Premier League a Championship, tedy ve dvou nejvyšších soutěžích. Původně platila i pro nižší ligy, ale požadavky byly v roce 1992 sníženy.