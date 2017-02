Tipy do STARLIGY: Lukaku je jasná volba, v obraně vsaďte na Manchester

V bráně David de Gea, v obraně Chris Smalling. V záloze Gylfi Sigurdsson a v útoku hvězdy posledních kol Romelu Lukaku a Gabriel Jesus. Na těchto pět jmen vsadili před dalším kolem fantasy soutěže iDNES.cz STARLIGA oba naši experti.



Komu dalšímu věří?

Sázka na Manchester United se nabízí - domácí zápas proti Watfordu by měli svěřenci Josého Mourinha zvládnout. Pravděpodobně i s čistým kontem, které by mohlo hráčům ve Starlize přihrát zajímavé body.

Rozjetý Henrich Mchitarjan by zase mohl přidat další gól či asistenci. Na hřišti Leicesteru zvládl v minulém kole obojí.

Ve výborné formě hraje Everton. V posledních pěti zápasech získal třináct bodů - víc než kterýkoli jiný tým v lize. I proto by mohla vyjít sázka na jeho hráče.

PĚT STEJNÝCH JMEN. Naši redaktoři se tentokrát na sestavách téměř z poloviny shodli, po čtyřech kolech Starligy je jejich souboj nerozhodný. Které sestavě věříte víc?

Útočník Romelu Lukaku je jasnou volbou. Do zálohy zvažte nadějného Toma Daviese, který sbírá body a stojí jen 6,7 milionů. V obraně se vyplatí sledovat krajní beky Séamuse Colemana či Leghtona Bainese, z jehož přímých kopů by mohl vzejít případný gólový centr.



Po vánočním útlumu začal znovu vyhrávat Manchester City. Táhne ho teprve devatenáctiletý Gabriel Jesus, s ním můžete do sestavy vybrat třeba Davida Silvu, který je s cenovkou devíti milionů nejvýhodnější volbou z Guardiolovy záložní řady.

Program 25. kolo anglické ligy Sobota Arsenal - Hull

Manchester Utd. - Watford

Middlesbrough - Everton

Stoke - Crystal Palace

Sunderland - Southampton

West Ham - West Brom

Liverpool - Tottenham Neděle Burnley - Chelsea

Swansea - Leicester

Pondělí Bournemouth - Man City

A co lídři z Chelsea? Ti hrají tentokrát v Burnley, které je doma úspěšné. Pokud ale věříte v další výhru Costy a spol., do sestavy můžete volit třeba stopera Davida Luize či vůbec nejlepšího hráče Marcose Alonsa. Ale pozor - nově ho musíte zařadit místo do obranné řady do zálohy.

Oba redaktoři také věří West Hamu, který doma přivítá West Brom. V posledních týdnech sbíral body třeba útočník Andy Carroll, který by měl doléčit lehké zranění a nastoupit.

Produktivní je i Michail Antonio, nebo raději zkusíte lacinější variantu s Pedrem Obiangem?

Na závěr nezapomeňte do sestavy vybrat Gylfiho Sigurdssona, který válí ve Swansea. Na její hřiště v neděli přijede Leicester, jenž naopak v roce 2017 ještě nedal ligový gól. Dáte proto šanci i stoperovi „Labutí“ Alfiemu Mawsonovi? Za pouhých 6,7 milionů se jeví jako výborná volba.

Stále potřebujete tip pro vaši sestavu? tím posledním od našich redaktorů je sázka na Marka Arnautoviče. Rakouský útočník ze Stoke patří k tahounům svého týmu, proti Crystal Palace, které naposledy schytalo výprask od Sunderlandu, to bude chtít ukázat.

Ani jeden z redaktorů tentokrát nevěří hráčům Arsenalu, kteří v posledních kolech zklamali. Vyhli se i nevyzpytatelnému šlágru Liverpoolu s Tottenhamem.