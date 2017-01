STARLIGA: Nabízejí se Arsenal a Tottenham, ale kdo opravdu sbírá body?

Zvětšit fotografii PRVNÍ GÓL. Skhodran Mustafi, který přišel do Arsenalu v létě, vstřelil proti Burnley svůj první gól za londýnský klub. | foto: Reuters

dnes 13:28

V prvních dvou kolech nové fantasy soutěže iDNES.cz STARLIGA fanoušci do svých týmů volili především hráče z Arsenalu a Tottenhamu. Ve třetím kole by to mohlo být podobné, oba kluby ze severního Londýna mají papírově snadné soupeře. Přihrají svým trenérům body? Je tu třetí kolo, postavte své sestavy.

Čas máte do úterního večera (20:45), kdy startuje nové kolo anglické Premier League. V něm táhne fanoušky šlágr mezi Liverpoolem a Chelsea, trenéři Starligy se ale pravděpodobně zaměří na jiné duely. Nejlepší hráči prvních dvou kol Starligy Marcos Alonso z Chelsea - 30 bodů

Séamus Coleman z Evertonu - 25 bodů

Gary Cahill z Chelsea - 22 bodů

Harry Kane z Tottenhamu - 21 bodů

Manuel Lanzini z West Hamu - 19 bodů

Andy Carroll z West Hamu - 19 bodů

Tom Davies z Evertonu - 19 bodů Například třetí Tottenham narazí na poslední Sunderland, který vyhrál naposledy před Vánoci. Arsenal zase hostí Watford, jenž na ligové tři body čeká ještě déle. Právě pro hráče ze severního Londýna sahají trenéři Starligy v dosavadním průběhu hry nejčastěji. Nejvíc bodů jim získal Harry Kane, z Arsenalu trochu nečekaně obránce Skhodran Mustafi. Podle tabulky nejúspěšnějších hráčů prvních dvou kol je však zřejmé, že hráči Tottenhamu a Arsenalu mezi nejbodovanější nepatří. Mezi sedmičku nejlepších proklouzl jen útočník „Spurs“ Kane. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI. Nejvíc bodů v prvních dvou kolech získali Marcos Alonso z Chelsea (vlevo), Séamus Coleman z Evertonu (uprostřed) a Gary Cahill z Chelsea (vpravo). Vůbec nejvíc bodů - zejména díky dvěma trefám proti Leicesteru - posbíral obránce Chelsea Marcos Alonso. Jeho spoluhráč Gary Cahill je třetí nejlepší. Ale vyplatí se je do sestavy zařadit i tentokrát? Vedoucí Chelsea hraje v Liverpoolu, kterému se sice nedaří, ale góly dávat nezapomněl. Obránci by tak mohli přijít o klíčové body za čisté konto. Program 23. kolo anglické ligy Úterý Arsenal - Watford

Bournemouth - C. Palace

Burnley - Leicester

Middlesbrough - WBA

Sunderland - Tottenham

Swansea - Southampton

Liverpool - Chelsea Středa West Ham - Man City

Man Utd - Hull

Stoke - Everton Mezi nejlepšími jsou také hráči West Hamu Lanzini a Carroll, „Kladiváři“ ale hrají proti Manchesteru City, od kterého před třemi týdny v Anglickém poháru inkasovali pět branek. Čas na odvetu a hráče ve West Hamu ve vaší sestavě, nebo raději sáhnete jinam? Na hřišti Stoke nastoupí Everton, který vyhrál čtyři z pěti posledních ligových zápasů. Do Starligy sbírá body obránce Séamus Coleman a překvapivě také mladý středopolař Tom Davies, nejlevnější akvizice z nejlepší sedmičky. Nikoho mezi nejbodovanějšími sice nemá Manchester United, rychle se to ale může změnit. Domácí zápas proti Hullu k tomu přímo vybízí - sáhnete po Ibrahimovičovi, Pogbovi a spol.? Trenéři Starligy by se však mohli opřít i o domácí formu Burnley, které je před vlastními fanoušky čtvrté nejlepší v lize. Na stadionu Turf Moor vyhrálo poslední čtyři zápasy, dvakrát s čistým kontem. V úterý večer navíc přivítá Leicester, jenž venku letos nevyhrál. A tajný tip? Zařaďte do sestavy někoho ze Swansea - Islanďan Sigurdsson či Španěl Llorente se nabízejí. Pod trenérem Clementem waleský tým překvapivě vyloupil Liverpool, do domácího duelu se Southamptonem to je parádní vzpruha.

Fantasy soutěž iDNES.cz STARLIGA pokračuje Nepovedlo se vám druhé kolo? Soupeři vám utekli? V úterý a ve středu jim to můžete vrátit, stačí dobře poskládat sestavu. Získat navíc můžete bonusy v celkové výši 10 000 Kč. 1. místo - kredit 2 500 Kč na placené STARLIGA hry

2. místo - kredit 1 000 Kč na placené STARLIGA hry

3. místo - kredit 500 Kč na placené STARLIGA hry

4. místo - kredit 400 Kč na placené STARLIGA hry

5. - 10. místo - kredit 300 Kč na placené STARLIGA hry

11. - 20. místo - kredit 200 Kč na placené STARLIGA hry

21. - 41. místo - kredit 100 Kč na placené STARLIGA hry