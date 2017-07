Perfektní příležitost, říká střelec Lukaku o přestupu do Manchesteru

Je to pátá nejvyšší přestupní částka v historii fotbalu. Ochotna ji byla zaplatit i Chelsea, ze které urostlý belgický forvard před třemi lety do Evertonu odcházel.

Anglický mistr ale nechtěl přidat vysoké bonusy hráčovu agentu Mino Raiolovi, kdežto United s tímto úkonem mají z předchozího roku zkušenosti - do Raiolovy stáje patří i Lukakův blízký kamarád Paul Pogba, nejdražší fotbalista planety.

Teď se oba potkávají ve stejném dresu, což také patřičně slavili ve videu na sociálních sítích. Lukaku přichází do United jako velká hvězda, útočník číslo jedna, který má zaplnit mezeru po Zlatanu Ibrahimovicovi a Waynu Rooneym.

„Když zavolali, tak jsem nemusel dvakrát přemýšlet. Kdo by odmítl největší klub na světě?“ vyprávěl Lukaku. Manchester v něm získává šikovného a stále perspektivního střelce. Ačkoliv měří metr devadesát, je solidně obratný, přitom těžko odstavitelný od balonu. Má výtečnou levačku, kterou vstřelil téměř polovinu všech gólů (42 z 85) v Premier League.

V anglické nejvyšší soutěži je teprve čtvrtým fotbalistou, který dal víc než osmdesát branek před čtyřiadvacátými narozeninami. Řadí se tak po bok Michaela Owena, Robbieho Fowlera a zmiňovaného Rooneyho.

V Manchesteru se Lukaku opět setkává s trenérem José Mourinhem, který belgického reprezentanta přivedl do Chelsea v roce 2011. V Londýně toho ale útočník příliš neodehrál, následující dvě sezony hostoval: ve West Bromwichi a v Evertonu, který ho posléze získal natrvalo.

Hovořilo se o rozepřích mezi fotbalistou a koučem, nyní se zdá, že mezi sebou mají ideální vztah. „Je to nejlepší trenér na světě,“ básní Lukaku.

„Tenkrát v Chelsea chtěl mít jistotu, očividně toužil být první volbou v útoku. Jenže v tak velkém klubu jsem mu to jen těžko mohl zaručit,“ vzpomíná Mourinho. To Lukaku potvrzuje. „Byl jsem mladý kluk, chtěl jsem pořád hrát. Kouč chápal, proč jsem tehdy odešel do Evertonu.“

V dresu „Toffees“ se mu dařilo, ve všech čtyřech sezonách dal alespoň deset branek. Podobná čísla měl - až na Chelsea - prakticky všude. I ve West Bromwichi a v Anderlechtu Brusel, za který v šestnácti letech nasázel patnáct ligových gólů a stal se nejlepším střelcem soutěže.

Nyní má své schopnosti ukázat v Manchesteru a pomoci mu k nejvyšším příčkám. „Cítím obrovský hlad po úspěchu jak v lize, tak ve světě,“ řekl Lukaku v rozhovoru pro ESPN. „Je to perfektní příležitost,“ dodal.