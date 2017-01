Guardiolův nejhorší ligový debakl. Uznal, že City vypadlo z boje o titul

„Ano. Deset bodů je hodně,“ odpověděl na dotaz, zda má lídr tabulky příliš velký náskok. Vlastně tím připustil, že Manchester City kvůli debaklu na hřišti Evertonu opustil souboj o titul.

Výsledek 0:4 je Guardiolova nejhorší ligová porážka v kariéře. Kdo by čekal, že mu ji uštědří právě Everton, který v zápase „jen“ čtyřikrát vystřelil mezi tři tyče. To je skvělá produktivita!

Manchesteru nestačilo ani nadstandardních 71 procent držení míče. Až na pár výjimek domácí nepustili City do vážné příležitosti. Raheem Sterling napřed pálil z voleje pouze do gólmana, Davidu Silvovi zmenšil Joel Robles výtečně střelecký úhel. Ani Sergio Agüero se neprosadil. Španěl v bráně Evertonu si hravě poradil se vším, co na něj letělo.

„Už se nám poněkolikáté stalo, že jsme měli dost šancí, ale nedokázali jsme je využít,“ žehral Guardiola, „zato oni doběhli k vápnu a dali gól. Ve druhé půli zase.“

Velký díl viny nese i defenziva Manchesteru City - obránci podle televizního experta Robbieho Savage „neumí bránit“. A letní akvizice v podobě gólmana Claudia Brava se Guardiolovi - ač to nechce přiznat - prostě nepovedla. Bývalá jednička Barcelony své spoluhráče dlouho nepodržela.

Bravo navíc pustil za svá záda čtrnáct z posledních 22 střel, jimž čelil. Ve čtyřech z minulých sedmi zápasů vždy nedosáhl na první pokus soupeře.

„Musíme se v těchto těžkých chvílích semknout a zapomenout na tabulku,“ prohlásil Guardiola. „Na konci sezony si všechno vyhodnotíme. Od výkonů celého týmu po výkony jednotlivých fotbalistů.“

Španělský stratég bude přemýšlet i o změnách v taktice - Manchester měl zatím v každém zápase sezony nad 50 procent držení míče, přesto je až pátý. Oproti ligovému startu, v němž City po deseti duelech vedlo tabulku, velký sešup.

Guardiola se snažil své svěřence povzbudit. „Musíte zůstat dobře naladěni, vzpomeňte si na všechny ty fantastické výkony, které jste dosud předvedli.“

Manchester hraje v dalším kole s druhým Tottenhamem, který šestkrát v řadě zvítězil. Ideální čas na to, aby si fotbalisté City vzpomněli.