Rozhodnuto. Chelsea je anglickým šampionem, titul stvrdil náhradník

Nebyl to krásný gól, spíš vypracovaný, možná šťastný. Chelsea nechala suverenitu, s níž během většiny letošní sezony ničila jednoho soupeře za druhým, tentokrát v šatně.

Na hřišti West Bromu, který urputně bránil, se nedostávala do vyložených šancí, a když domácí začali po přestávce hrozit z brejků, zdálo se, že mistrovské oslavy počkají.

Jenže do hry vstoupil trenér Antonio Conte. Zřejmě největší hrdina mistrovské sezony Chelsea. Kouč, který po špatném vstupu do sezony změnil herní systém a dovedl své mužstvo ke třináctizápasové vítězné sérii, čtvrthodiny před koncem pátečního utkání sáhl ke střídání. Do hry poslal Belgičana Batshuayie, jenž se šest minut nato přimotal k vítěznému gólu.

Vstřelil přitom teprve druhou ligovou branku v sezoně. Branku, kterou si bude pamatovat navždy.

„Přesně v tom je fotbal nádherný. Hráč, který toho příliš neodehrál, vám vyhraje mistrovský titul,“ chválil bezprostředně po utkání Cesc Fábregas.

Batshuayi, autor zlaté trefy, odehrál v celé sezoně jen 125 minut, ani jednou v lize nenastoupil od úvodní minuty, osmnáctkrát střídal. Nyní odšpuntoval mistrovské křepčení.

„Na začátku sezony nás lidé odepisovali, ale my jsme tvrdě pracovali, ukázali jsme, čeho jsme schopní. Jsme mistři. A to je ten nejlepší pocit, který ve fotbale můžete zažít,“ řekl zkušený obránce Gary Cahill.

Chelsea vyhrála anglickou ligu jen rok poté, co ve stejné soutěži po zpackané sezoně skončila desátá. Přesto má druhý titul během posledních tří sezon a dohromady už šestý v historii.

Výsledky 37. kola: West Bromwich - Chelsea 0:1 (82. Batshuayi), Everton - Watford 1:0 (56. Barkley).