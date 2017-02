STARLIGA: Rozjetý Everton i Sigurdsson proti mistrům, koho do sestavy?

Robustní belgický forvard byl suverénně největší hvězdou minulého kola. Bournemouthu nasázel čtyři góly a svým trenérům do Starligy přihrál dvacítku bodů. Vsadíte si na Lukakua i tentokrát? Rozhodně by se vám to mohlo vyplatit, Everton totiž se sedmi neprohranými zápasy v řadě zajíždí na půdu Middlesbrough, které naopak před vlastními fanoušky třikrát po sobě nevyhrálo.

Z Evertonu se nabízejí i další fotbalisté - v nejbodovanější šestce hry iDNES.cz STARLIGA jsou kromě Lukakua také Ross Barkley a Séamus Coleman.

Nejlepší hráči Starligy Marcos Alonso z Chelsea - 42 bodů

Romelu Lukaku z Evertonu - 33 bodů

Gylfi Sigurdsson ze Swansea - 32 bodů

Ross Barkley z Evertonu - 31 bodů

Harry Kane z Tottenhamu - 30 bodů

Séamus Coleman z Evertonu - 30 bodů

Už tradičně věří trenéři fotbalistům Tottenhamu a Arsenalu, který je ale v posledních dvou kolech zklamal. Totálně vyhořel s Watfordem a poté prohrál také s Chelsea. Vrátí se na vítěznou vlnu v zápase s Hullem?

Rozhodně to není jisté. Vždyť „Tygři“ se pod novým koučem Marcem Silvou nečekaně probudili a v posledních dvou kolech obrali o body Manchester United i Liverpool. V obou zápasech udrželi čisté konto a dohromady z nich do tabulky Premier League brali čtyři body. Prodlouží svou sérii i na Emirates Stadium?

Pokud spíš věříte Arsenalu, v sestavě se vám určitě neztratí Alexis Sánchez, největší hvězda týmu.

A kde hrají další týmy z prvních šestky tabulky? Manchester United přivítá Watford a coby jasný favorit by mohl zaujmout pozornost trenérů. V minulém kole sbírali body Mchitarjan, Ibrahimovic či stoper Smalling. V posledních čtyřech duelech (ve všech soutěžích) navíc Manchester doma neinkasoval - tip pro vaši obranu?

Na zápas druhého manchesterského týmu City si počkáte až do pondělí, což by se ale mohlo vyplatit. Guardiolův tým nastoupí v Bournemouthu, který už šestkrát v řadě nevyhrál. Perfektní výkony sice zdvihly cenu mladého Gabriela Jesuse na 9,4 milionů, přesto by vám tenhle útočník v sestavě neměl chybět.

Vedoucí Chelsea hraje v 25. kole anglické ligy v Burnley, které hájí perfektní domácí formu. Ze všech týmů Premier League je před vlastními fanoušky třetí nejlepší, ale bude to stačit na body i proti rozjetému lídrovi?

Tahákem víkendu je duel trápícího se Liverpoolu s Tottenhamem. Věříte v první ligovou výhru „Reds“ v aktuálním kalendářním roce, nebo raději zůstanete u nastoleného trendu a do své sestavy vyberete hráče „Spurs“.

Ani teď nevíte, komu dát důvěru? Zkuste náš tajný tip a věřte Swansea. Leicester sice nutně potřebuje zabrat a konečně vyhrát, ale na Swansea, která se pod trenérem Clementem zvedla podobně jako Hull pod Silvou, to stačit nebude. Sigurdsson, třetí nejlepší hráč v celé hře, si o vaši nominaci vyloženě říká.