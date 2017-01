Chelsea i přes remízu zvýšila náskok. Ztratily Arsenal i Tottenham

Liverpoolu hrozila proti Chelsea čtvrtá domácí porážka v řadě. V minulém kole nejprve vyhořel se Swansea, poté postupně vypadl z Ligového i Anglického poháru. „Tohle je pořád dobrý tým a já jsem stále celkem dobrý trenér. Nic na tom nemění ani poslední tři zápasy,“ řekl Klopp po sobotní prohře s druholigovým Wolverhamptonem.

„Jsou trochu jako raněné zvíře,“ znělo pro změnu z opačného táboru od trenéra Conteho, který se v očekávaném utkání na Anfield Road jako první radoval z gólu. Sůl do ran Liverpoolu přisypal David Luiz, který parádně z přímého kopu překonal bezmocného Mignoleta.

Liverpool přispěchal s odpovědí ve druhém poločase, kdy se zblízka hlavou trefil Georginio Wijnaldum. Chvíli předtím přitom ve velké šanci selhal Firmino, jenž poloodkrytou bránu Chelsea přestřelil. Hostující Moses zase trefil po kombinaci s Costou tyč.



Právě Costa mohl svým šestnáctým gólem v sezoně celé utkání rozhodnout, jenže patnáct minut před koncem neproměnil penaltu.



Míč si vzal po souboji s Matipem, kterému Costa udělal kličku a po jemném kontaktu se poroučel k zemi. Střelu k tyči brankář Mignolet, který chytil šest ze čtrnácti penalt, jimž v Premier League, čelil, vystihl.

Chelsea i přes ztrátu znovu zvýšila náskok na prvním místě. Její hlavní konkurenti ze severního Londýna totiž zaváhali - Arsenal i Tottenham ztrácí na první místo už devět bodů.

Hrát jeden poločas nestačí

Bylo to až k neuvěření. Watford, který v lize tápe a naposledy a v ní vyhrál desátého prosince, vodil fotbalisty Arsenalu na jeho vlastním stadionu jako žáčky.

Poločasové statistiky budiž důkazem: Střely 3-9, střely na bránu 0-6 a skóre? 0:2.

Hosté zaskočili svého soupeře dvěma góly během patnácti minut. Tečovanou střelou nejdřív překonal Čecha obránce Kaboul, z dorážky vzápětí zvýšil náskok útočník Deeney.

Arsene Wenger to všechno sledoval z tribuny, kde si odpykával druhé utkání ze svého čtyřzápasového trestu za strkání do rozhodčího. A nevěřil vlastním očím, vždyť jeho Arsenal letos v úvodní čtvrthodině do úterka neinkasoval.



Úplně jiný obrázek nabídl druhý poločas. Arsenal ožil s příchodem střídajícího Walcotta, ale za žlutou zdí z obránců Watfordu trpělivě odrážel nápor domácí ofenzivy brankář Heurelho Gomes. Překonal ho až v 58. minutě Iwobi, dál však brazilský gólman znovu odolával.

Se štěstím přečkal ránu Pereze do břevna, zbytek pokusů „Kanonýrů“ zlikvidoval svépomocí a Watfordu vychytal první výhru v novém roce.

Nedařilo se ani dalšímu severolondýnskému týmu. Tottenham sice poslednímu Sunderlandu dovolil jen třikrát vystřelit, ale gól mu ani ze čtrnácti střeleckých pokusů nedal. Bezbranková remíza ho posunula na druhé místo před Arsenal.

Své první vítězství v sezoně slaví trenér Sam Allardyce. Ten vede Crystal Palace od Vánoc a první tři body vybojoval na hřišti Bournemouthu díky trefám obránce Danna a útočníka Bentekeho.

Už podruhé v řadě zvítězili fotbalisté Swansea, kteří po skalpu Liverpoolu přehráli Southampton 2:1, West Brom remizoval na hřišti nováčka z Middlesbrough 1:1.

Riskovali jste s Burnley? iDNES.cz STARLIGA Pokud jste dali na tipy redaktorů iDNES.cz a zariskovali jste s hráči Burnley, po jejich výhře a čistém kontu se můžete radovat. Dařilo se však i dalším - třeba Gylfi Sigurdsson ze Swansea získal za gól a asistenci 13 bodů.

Stále hlouběji naopak tabulkou klesá Leicester. Po prohře v Burnley, které vyhrálo pátý domácí zápas po sobě, má anglický šampion jen dvoubodový náskok nad sestupovým pásmem. S jednadvaceti získanými body v třiadvaceti zápasech je podle statstik vůbec nejhorším úřadujícím mistrem v nejvyšší soutěži.

Úterní výsledky 23. kola: Arsenal - Watford 1:2 (58. Iwobi - 10. Kaboul, 13. Deeney), Bournemouth - Crystal Palace 0:2 (46. Dann, 90.+2 Benteke), Burnley - Leicester 1:0 (87. Vokes), Middlesbrough - West Bromwich 1:1 (17. Negredo z pen. - 6. Morrison), Sunderland - Tottenham 0:0, Swansea - Southampton 2:1 (38. Mawson, 71. Sigurdsson - 58. Long), Liverpool - Chelsea 1:1 (57. Wijnaldum - 24. Luiz).