Oba góly z ofsajdu, kroutil hlavou Wenger. A Čech stále čeká na nulu

Šokující statistika Petr Čecha Arsene Wenger, trenér fotbalistů Arsenalu, si stěžuje na pomezního rozhodčího, ale spíš se měl zaměřit na vlastní mužstvo. Zaprvé, obě situace, z nichž domácí skórovali, byly hraniční, zpomalené záběry dávají za pravdu spíš sudímu. Zadruhé, televize Sky Sports přinesla šokující statistiku: po sedmdesáti minutách, do chvíle než City otočilo skóre, byl nejčastěji přihrávajícím hráčem Arsenalu brankář Petr Čech (33. přihrávek). Ukazuje to na to, že Arsenal byl málo ve hře. Jak je možné, že gólman měl častěji míč než Mesut Özil, Alexis Sánchez nebo Granit Xhaka?