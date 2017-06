Penalty jsme trénovali, řekl anglický trenér. Jenže prokletí dál trvá

Naposledy v úterý večer na mistrovství Evropy jedenadvacetiletých v Polsku, kde nadějný anglický tým znovu selhal v rozstřelu. Znovu v semifinále. Znovu proti Německu.

Byl to už šestý neúspěšný penaltový rozstřel na vrcholném turnaji v řadě. A pokud započítáme i letošní finále evropského mistrovství do sedmnácti let, tak sedmý.

Anglická penaltová selhání EURO 1996

Začátek nevídané série. Southgate v semifinále proti Německu selhal a Anglie se loučila s domácím turnajem. MS 1998

Čtvrtfinále světového turnaje. Rozhodující moment neunesl David Batty, postoupila Argentina. EURO 2004

Show portugalského brankáře Ricarda. Bez rukavic chytil penaltu Vassellovi, pak gólem sám rozhodl. Ještě předtím poslal Beckham svou penaltu do nebes. MS 2006

Zase Portugalci. Ze čtyř anglických střelců proměnil jen Hargreaves. Zkušení Lampard, Gerrard i Carragher selhali. EURO 2012

Poslední zkušenost. Anglie vypadla s Itálií. Své kopy neproměnili dva jmenovci: Ashley Young a Ashley Cole.

„Jsme naprosto zničení, věřili jsme, že tenhle turnaj můžeme vyhrát,“ smutnil po utkání trenér Chris Boothroyd, jenž u anglických mladíků loni nahradil kolegu Garetha Southgatea, penaltového „vetřelce“ z roku 1996.

Anglie od té doby nezvládla rozstřely na světovém šampionátu ve spojených státech proti Argentině, v letech 2004 i 2006 vypadla z mistrovství Evropy, respektive světa s Portugalci a naposledy před pěti lety vyletěla po penaltách i s Itálií.

Ze světového šampionátu vypadla kvůli penaltám už v roce 1990, pak ale šest let nato aspoň na domácím Euru vyřadila Španělsko.

Až potom přišlo osudné semifinále s Německem. A série, která dosud nekončí.

„Věděli jsme o tom, byli jsme si toho vědomí a snažili jsme se tím poučit. Proto jsme penalty trénovali a trénovali, pořád dokola...,“ přiznával anglický trenér. Ale nestačilo to.

V semifinálovém klání v polských Tychách Angličané v rozstřelu, který následoval po stodvacetiminutovém remízovém boji (2:2), dvakrát selhali. Nejprve Tammy Abraham, v rozhodující moment pak i Nathan Redmond, jedna z opor Southamptonu.

Penaltu kopl na stejnou stranu jako kdysi zmíněný Southgate... „Přitom ji normálně proměňuje se zavřenýma očima,“ krčil rameny anglický trenér.

Brankář soupeře Julian Pollersbeck byl ovšem připravený. Pod stulpnou měl tahák se jmény soupeřů, podobně jako na mistrovství světa 2006 jeho krajan Jens Lehmann při čtvrtfinále s Argentinou.

Tušil, kam Angličané kopou, připravoval se svědomitě. „Vysvětlil nám, že když proti sobě uvidí sebevědomého střelce, tak riskne stranu, jinak bude čekat na míče,“ řekl o svém brankáři po utkání německý kouč Stefan Kuntz.

Mimochodem i on má s penaltami proti Anglii vlastní zkušenost, na Euru 1996 jednu proti Albionu v semifinále proměnil, navíc vstřelil v základní hrací době gól. A pak se stal mistrem Evropy.

Zopakuje úspěch v roli trenéra?