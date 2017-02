Ivanschitz po prvním startu za Plzeň: Nervozita? Ne, byl jsem zvědavý

„Nervózní jsem nebyl, spíš zvědavý,“ říkal výhře s poslední Příbramí 1:0. „Vše je pro mě nové, soupeře ještě pořádně neznám. Příbram mě překvapila, dobře bránila a znepříjemnila nám roli favorita. Ve fotbale se nesmíte dívat na tabulku, vždycky musíte hrát naplno. To tenhle zápas potvrdil,“ doplnil rakouský fotbalista.

S novináři se bavil střídavě anglicky a německy, stejné to je zatím i v kabině. „Všichni mi pomáhají, ale musím se naučit česky, abych základním věcem rozuměl. Budu se snažit, abych brzy rozuměl i vašim otázkám,“ usmál se. „Výhoda je i to, že mi kouč může dávat pokyny v němčině,“ pochvaloval si Ivanschitz, jenž se v roce 2005 s Romanem Pivarníkem jen o pár měsíců minul v Rapidu Vídeň.

Osud je svedl dohromady až teď v Plzni. V ligové premiéře odehrál Ivanschitz 65 minut, pak přepustil místo Krmenčíkovi. „Nebyl to záměr, ale potřebovali jsme změnit rozestavení,“ vysvětloval trenér Viktorie. Právě nástupce Ivanschitze pak zápas rozhodl.

Mezi střelce se mohl v první půli zapsat i bývalý kapitán rakouské reprezentace. „Dostal jsem ideální balon na penaltu, tohle musí skončit gólem. Zlobím se na sebe, měl jsem to proměnit. Kdybychom dali gól v první půli, hrálo by se nám lépe,“ uznal Ivanschitz, který je v Plzni zatím po všech stránkách spokojený. Nadchla ho i týmová oslava vítězství s plzeňskými fanoušky.

„Bylo to veselé, na každé tribuně probíhala mexická vlna. Propojení hráčů, týmu a fanoušků, to je pozitivní a důležité. V kabině probíhaly celkem veselé pokřiky, které ještě neznám, ale snad se je brzy naučím,“ slíbil Ivanschitz.

A jak on zapůsobil na spoluhráče? „Na mě udělal dobrý dojem. Je to zkušený frajer, to je vidět i na tréninku. Má nehorázný přehled, jeho levá noha je precizní,“ vyprávěl Michael Krmenčík.