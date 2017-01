Plzeň má v Evropě dobré jméno, tvrdí hvězdná posila Ivanschitz

„Nemohl jsem se dočkat, až se setkám s novými spoluhráči,“ prohlásil Andreas Ivanschitz v prvním rozhovoru pro klubový web.

Proč jste zvolil pro místo svého dalšího působiště Plzeň?

V Seattlu mi sice chtěli nabídnout další smlouvu, ale já se chtěl vrátit s rodinou do Evropy. Čekal jsem, které kluby o mě projeví zájem, a byl to celkem dlouhý proces. Nakonec mi zavolal trenér Plzně a řekl, že má zájem přivést mě do Viktorie.

Co jste věděl o Viktorii Plzeň?

Její jméno má ve fotbalové Evropě zvuk. Vím, že Plzeň je několikanásobným mistrem, hrála Ligu mistrů i Evropskou ligu.

A právě to nalákalo i vás?

Ano, Viktoria je ambiciózní a cílevědomý tým. Chce hrát o mistrovský titul, má dobrého kouče, kvalitní lidi okolo týmu a skvělé hráče. Zkusím mezi ně zapadnout, pomoci klubu dosáhnout jeho cílů.

Znal jste některé hráče Viktorie?

Hledal jsem a z bundesligy si pamatuji kapitána Hubníka, znám i Limberského. Pokud tedy můžu zmínit jen dva hráče. Ale udělám všechno proto, abychom se i s ostatními seznámili co nejdříve.

Máte nějakou osobní zkušenost s českým fotbalem?

Pokud si dobře vzpomínám, svůj první reprezentační gól jsem vstřelil právě Čechům. Nevím přesně, kdy to bylo, ale tuším, že jsme těsně prohráli 2:3. Hrálo se ve Vídni a byl to pro mě mimořádný den.

Už jste byl někdy v Plzni?

Nebyl. Těším se až poznám město, fanoušky a stadion. Ale teď je pro mě velmi důležité dobře potrénovat a připravit se na sezonu. Od chvíle, kdy jsme se Seattlem vyhráli MLS, jsem měl volno. Proto jsem spěchal za Viktorkou na soustředění, abych byl co nejdříve s týmem.

Máte titul z USA i dva rakouské...

A blízko jsem k němu měl i v řecké lize. Dlouho jsme byli s Panathinaikosem první, ale ve dvou posledních kolech jsme prohráli a přeskočil nás Olympiakos.

Teď budete bojovat o ten český.

Získat titul je hlavním cílem klubu. Vím, že přicházím uprostřed sezony a tým si zatím vedl skvěle. Proto je první. Budu se snažit pomoci udržet tuto pozici a titul vyhrát.

Půjde s vámi do Čech i rodina?

Jasně, chceme bydlet spolu. Pro děti už jsme našli skvělou mezinárodní školu, teď si hledáme dům.

Naskočíte hned od úvodu jara?

Věřím, že ano. Už se nemůžu dočkat, až to všechno začne.