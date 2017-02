Ivanschitzova premiéra v Plzni: jen záblesky, potom střídání

Ne, nebyl to od 33letého rakouského záložníka exkluzivní zápas. Spíš odpracovaný, trochu smolný, občas celkem vlažný. První půlhodinu jako by neexistoval. Když se podhrotový hráč dlouhé minuty pohybuje bez míče, něco je špatně.

Asi by bylo překvapivé, kdyby Ivanschitz, čerstvý mistr americké ligy MLS se Seattlem, zazářil hned napoprvé v sobotu proti Příbrami.

Vždyť měl jen pár týdnů, aby okoukal chování spoluhráčů, které by měl zásobovat chytrými přihrávkami. Zatímco klasický plzeňský styl rychlých kombinací a náběhů do křídel fungoval jako obvykle, bývalý kapitán rakouské reprezentace do toho jaksi nezapadal. Marně hledal svou roli. A nezměnila to ani 38. minuta, ve které mu předložil gólovou přihrávku Řezník.

„Takovou šanci musím proměňovat. Zlobím se na sebe,“ přiznal. Míč se sklouzl po vlhké trávě a Ivanschitz ho trefil špatně, holení.

Ani 47. minuta mu nevyšla. Po nezištné přihrávce výborného Kovaříka měl střílet po zemi, místo toho balon zvedl a napálil břevno. „Doufám, že jsem si góly schoval na další zápasy,“ řekl chlapík, jenž předvedl jen pár záblesků a rozehrávek rohových kopů.

Dva nadějné střelecké pokusy prováhal, další poslal zbrkle mimo. Kromě toho dostal za faul na Rezka žlutou kartu. Jak si můžete všimnout, záložník s číslem 27 byl statisticky aktivní, ovšem fanoušci rozhodně čekali víc.

Nový Horváth? V premiéře určitě nikoli. V 65. minutě ho trenér Pivarník stáhl, protože chtěl zápas rozhodnout změnou rozestavení na dva útočníky.

Těžko mohl na střídání vybrat jiného hráče. Plzeňský stadion Ivanschitzovi chladně zatleskal a pak bouřlivě aplaudoval Michaelu Krmenčíkovi, který jako náhradník zařídil jediným gólem utkání povinné vítězství.