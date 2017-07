Kouč Sparty: Kadlec neplní to, co chci. Giaccherini? Snad do konce týdne

Se Stankovičem spolupracoval v italském Udine a teď na něj přišla řeč proto, že v devadesátých letech hrával za Crvenou zvezdu. Tedy týmu, se kterým se Stramaccioniho Sparta utká ve čtvrtek v předkole Evropské ligy.



„Dejan je jako můj bratr. To přesahuje fotbal, jsme si opravdu blízcí, i naše rodiny. Hned po losu mi volal,“ líčil Stramaccioni.

Z českého pohledu ale padly zajímavější otázky a odpovědi, třeba ohledně hráčů, které italský kouč s sebou do Bělehradu nevzal. „Michal Kadlec není na soupisce,“ vysvětlil stručně, proč chybí zkušený obránce. U ostatních už byl sdílnější.

Proč do Srbska neletěl ani Václav Kadlec?

Je zdravotně v pořádku, ale neplní to, co bych od něj čekal, což jsem mu i přímo řekl. Proto jsou jako útočníci pro tento zápas připravení Janko a Lafata.

A co další chybějící hráči? Costa ještě není připravený, jak je to s ostatními?

Hovorka je zpátky v plném tréninku, ale potřebuje čas. A Rosický má menší zdravotní problém z přátelského utkání v Rakousku. Tvrdě pracuje, aby byl brzy v pořádku.

On-line Duel CZ Bělehrad vs. Sparta budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

Jak jsou na tom Mandjeck, Mavuba a Ben Chaim, kteří s týmem teprve začali trénovat?

Ben Chaim se po zranění už naplno zapojil, to je dobrá zpráva. Je v dobré kondici, trénuje, ale zatím ještě není připravený hrát od začátku. Co se týče dvou nejnovějších posil, je na tom o něco lépe Mandjeck.

Máte tedy už o sestavě jasno?

Mám. Otazník je jen nad Zahustelem, který má problém se zády, proto jsme vzali s sebou i Piška. Rád mám na lavičce zkušené hráče, ale pokud Zahustel nebude fit, půjde mezi náhradníky jako střední obránce Piško.

Jak jsou hráči připravení na bouřlivou atmosféru stadionu Marakana?

Myslím, že nepotřebují Stramaccioniho, aby si uvědomili, jaké na tomhle stadionu může být horko. Mají zkušenosti z velkých zápasů, měli by to zvládnout. Je to další motivace, abychom byli v utkání silní a kompaktní.

Znovu se mluví o tom, že ještě přivedete posilu - italského záložníka Giaccheriniho z Neapole. Je tahle informace pravdivá?

Abych byl upřímný, o přestup se teď nestarám a soustředím se na utkání. Ale budu rád, když se transfer podaří dotáhnout co nejdřív, ideálně do konce týdne: abych měl k dispozici kompletní tým a mohl se s ním připravovat na začátek ligy.