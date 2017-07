Stramaccioni: Každý ví přesně, co má hrát. Věřím, že postoupíme

Už v přípravě jeho tým nezářil a úvodní utkání předkola Evropské ligy s Crvenou zvezdou se mu nepovedlo vůbec. Porážka 0:2 byla vzhledem k průběhu ještě milosrdná.

„Nesrovnával bych tenhle zápas s těmi přátelskými, bylo to první mistrovské utkání,“ začal italský kouč své hodnocení. „Ale prvních patnáct minut jsem byl hodně nespokojený, Crvena Zvezda nás moc zatlačila. Na téhle úrovni si to nemůžeme dovolit.“

Jak je možné, že tým vstoupil do utkání tak špatně?

Zaspali jsme. Domácí byli lepší než my a dostat takhle gól ze standardky je nepřípustné, změnilo to zápas. Je neakceptovatelné, abychom inkasovali po takové chybě.

Hráči vypadali, že nevědí, co mají hrát. Čím si to vysvětlujete?

Každý ví přesně, co má hrát. U prvního gólu prostě naše obrana zaspala, musíme být chytřejší. Na takové úrovni si něco podobného nemůžeme dovolit, byl to dárek pro soupeře. Druhý poločas jsme začali jinak, Lafata pomohl ofenzivě, bohužel jsme ztratili Vatajelua kvůli zranění kotníku. Měli jsme dvě velké šance, ale pak přišla technická chyba a druhý gól.

Útočník Janko se vůbec neprosadil, co udělat, aby byl víc ve hře?

Nechci hodnotit jednotlivce, ale dva tři hráči hráli dneska pod své možnosti. Potřebujeme, aby všichni hráli na maximum. To se dneska nestalo a musí se to změnit.

Věříte ještě v postup?

Věřím, jsem před odvetou pozitivní, jen nesmíme opakovat takové individuální chyby. Navíc musíme zvládnout utkání bez inkasovaného gólu. Ale věřím, že to před našimi fanoušky na Letné bude jiný zápas a že ho zvládneme.

Neříkáte si zpětně, že bylo v létě ve Spartě změn až moc?

To je obecná diskuze. Klub se rozhodl, že chce změnu, s tím souvisí, že přijde deset jedenáct hráčů a nový trenér. Vedení chce nastartovat novou éru, nový projekt, věděli jsme, že to nebude jednoduché. Není to pro nás omluva, ale nebudu hodnotit po prohraném zápase všechno, co se udělalo. Dostali jsme soupeře, který má za sebou pět mistrovských utkání, takže je rozehranější, což je prostě fakt.