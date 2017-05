Stramaccioni: slavný čertík Cassano ho chválil. Co přesvědčí Spartu?

Jaký vlastně Stramaccioni je? Jeho životopis není nikterak závratný, proto fanoušky překvapuje, jak na něj Sparta kápla.

„Nemůžu říct, že by byl jako trenér špatný, ale je to trochu sázka do loterie,“ tvrdí novinář Gaetano Mocciaro z tuttomercatoweb.com.

Pro pořádek: oficiálně běží Stramaccionimu smlouva do léta 2018 v Panathinaikosu Atény, odkud ho v prosinci vyhodili kvůli mizerným výsledkům. Pokud nové angažmá klapne, bude muset Sparta zaplatit.

A teď k věci: jedenačtyřicetiletý Stramaccioni velmi nerad experimentuje. Má svůj systém, který preferoval v Interu Milán i v Udine, čili hru na tři obránce, pět záložníků a dva útočníky. Do Prahy by si z velké míry přivedl vlastní štáb, tudíž by potřeboval tlumočníka/y. Nejspíš by si vyžádal i nové a celkem drahé posily.

Na velkou scénu vkročil v březnu 2012, kdy narychlo střídal Claudia Ranieriho u Interu Milán. Zkušenosti měl jen od juniorů, ani profesionální licenci ještě nevlastnil. Co vám to připomíná? I David Holoubek, nedávný sparťanský kouč, si potřebný certifikát teprve dodělával.

Aby té podobnosti nebylo málo, také Stramaccioni na první pohled zaujal. V prvním milánském derby přestřílel 4:2 konkurenční AC. Sympaticky působil na novináře, byl vtipný, hovorný a bezprostřední. Dodnes se vypráví historka, jak na tiskové konferenci imitoval slavného útočníka Antonia Cassana, který tehdy hrál za městského rivala.

Potkali se v tunelu při odchodu z derby a Cassano mladého kouče nadšeně chválil za odvahu: „Strama! Strama! Bene, bene, bene.“ Aby nedošlo k omylu, Strama je zkrácenina příjmení, teprve slovíčka bene jsou komplimenty. Před novináři pak Stramaccioni gestikuloval divoce jako čertík Cassano. „Ukázal se jako showman, bylo to oživení,“ vzpomíná reportér Mocciaro.

Stramaccioni sice dostudoval licenci, jenže Inter se plácal v bídě. Deváté místo znamenalo trenérův konec. Následovala štace v Udine, kde Stramaccionimu dali za úkol, aby zachránil ligu a dával co nejvíc šanci mladým hráčům. I českého záložníka Jankta měl tehdy v širším kádru. Ligu zachránil jen tak tak a druhý úkol nesplnil. Udine nudilo, mělo výrazně pasivní skóre a hrozivých 17 porážek.

O výbuchu v horkých Aténách už řeč byla.

Tak jak se rozhodne Sparta?