Šéfovi fotbalového Juventusu hrozí za kontakt s mafií dvouletý distanc

Informovala o tom agentura ANSA.

Podle FIGC by měl být potrestán i turínský klub. Vítěz posledních šesti ročníků italské ligy by měl odehrát dva zápasy za zavřenými dveřmi a zaplatit pokutu 300 tisíc eur (asi 7,8 milionu korun), pokud vyšetřovatel se svým návrhem uspěje. Příslušná komise italské federace má na vynesení verdiktu deset dní.

Jednačtyřicetiletý Agnelli se k setkání s údajným členem mafie Roccem Dominellem, který byl v minulosti za podvody s lístky odsouzen k osmi letům vězení, přiznal. Nedávno zvolený nový šéf asociace evropských klubů však zdůraznil, že se tak stalo pouze v rámci větších akcí pro fanoušky.

Agnelli je obviněn z toho, že pomáhal s prodejem lístků tvrdému jádru příznivců Juventusu, jehož členové jsou napojeni na organizovaný zločin.

Pokud by Agnelli, jehož zástupcem v klubu je Pavel Nedvěd, dostal trest delší než rok, nesměl by pak vykonávat funkci prezidenta Juventusu deset let.

„Vyšetřovatel dělá svou práci. My nejsme zvyklí vynášet nějaké prognózy, jestli to bude měsíc nebo doživotí. Hlavní je vyvrátit jeho argumenty,“ řekl Agnelliho právní zástupce Franco Coppi. Agnelli stojí v čele Juventusu od roku 2010, jeho rodina vlastní klub téměř sto let.