Vysvědčení pro lvíčata: Naději přebila pachuť, ale ostudu tým neudělal

Další 3 fotografie v galerii Kapitán české jedenadvacítky Michal Trávník se snaží přejít přes Lucase Andersena z Dánska. | foto: ČTK

dnes 14:00

Ještě nebyl konec, zbývalo dohrát pár desítek vteřin nastaveného času. Ale čeští fotbalisté do 21 let už by nejradši byli v kabině. Popadali na trávník, hlavy v dlaních, některým se draly do očí slzy. Nezbývala už ani špetka chuti jít na půlku a rozehrát. Právě dostali čtvrtý gól od Dánů a věděli, že se s evropským šampionátem loučí. Porážkou 2:4 a pádem na poslední místo ve skupině.