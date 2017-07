ANALÝZA: Vstup Slavie i Plzně slušný, cesta k milionům je ale nelehká

Sezona právě začala a už jde do tuhého. Celý český fotbal je v napětí, protože ve hře je kromě astronomických odměn také unikátní možnost, jak by se mohly dvě tuzemské značky objevit na bále pro elitu. Jistě, je to troufalé, ale nikoli stoprocentně vyloučené.

A teď v číslech.

Slavia – BATE Borisov 1:0.

FCSB – Plzeň 2:2.

„To je výsledek, který potěší,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Kdybychom neznali okolnosti, asi by se dalo říct, že těší oba výsledky. Jenže Plzeň dvakrát vedla a bývalá Steaua Bukurešť několikrát znervózněla, mocný a živočišný majitel Becali si v čestné lóži hryzal nehty a přes třicet tisíc fanoušků se v nádherné aréně divilo.

Slavia na tom byla ještě líp, protože proti vládci běloruské ligy hrála 70minutovou přesilovku, na jejímž začátku navíc vstřelila gól z penalty a plný Eden bouřil. Borisov ani jednou nevystřelil na branku, tak drtivá byla převaha slávistů.

O to víc bychom měli litovat: jaká škoda, že výsledky nebyly ještě krapet lepší! Stačilo by o gól, a hned by před odvetami byl o něco větší klid.

Úterní ostrý start každopádně potvrdil, že Slavia s Plzní nemluví do větru, když berou postup do hlavní fáze evropských pohárů za svou povinnost.

Kdyby se nepovedla vysněná Liga mistrů, ze které by získaly bezmála 400 milionů korun, jako bolestné by stačila Evropská liga.

K tomu je potřeba zvládnout středeční odvety.

„Když budeme hrát stejně aktivně, koncentrovaně a podaří se nám vstřelit minimálně jeden gól, věřím, že to dotáhneme,“ prohlásil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Ve 4. předkole mají kluby dvě jistoty: prémii 146 milionů a k tomu šest podzimních pohárových duelů.

Jestli dovolíte, teď krátce pouze k mistrovské Slavii, která působila kompaktně a kombinačně na výši. Letní zahraniční posily – kromě tureckého záložníka Altintopa – docela zapadly, stoper Jugas taky, brankář Laštůvka zůstal bez práce. Je zřejmé, že trenér Šilhavý lpí na rychlém přihrávkovém kolotoči a nábězích do křídel. Občas to skřípalo, což obzvlášť u portugalského mazáka Dannyho překvapilo. Centry ze stran nebezpečné nebyly.

„Někdy to bylo příliš uspěchané,“ viděl Šilhavý. Gól ze hry Slavia nedala, finální fáze drhla. Pravda, kdyby Škodova hlavička neťukla jen do tyče a Hušbauerovo torpédo se od břevna odrazilo do sítě, chválili bychom víc. Ale lehkost v předfinální fázi scházela, to si přiznejme.

A Plzeň? Agresivní, snaživá a pod navrátivším se koučem Vrbou zase hladová. Jenže taky v personální úzkosti, která rozbombardovala defenzivní linii. Brankář Kozáčik po operaci kolena, kapitán Hubník s nataženým lýtkem, Hejda v trestu, Limberský se sebezapřením nezvykle na pravém kraji obrany. Když ho při utkání lehce píchlo ve stehně, nebyl to příjemný pohled, vždyť dva týdny marodil se svalem.

A to Plzeň ztratila i levého záložníka Kovaříka, který je po operaci kotníku, a stále zdravý není ani driblér Pilař. Proto si trenér Vrba vážil, jak jeho tým odpracoval zápas s těžkým soupeřem a v náročných podmínkách pod zatahovací střechou.

Jenže pozor, příští týden to může být ještě náročnější – psychicky.

Pořád jsme teprve v poločase.