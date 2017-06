Těžce nemocný masér Mikuláš: Štěstí bych za zdraví neměnil

Masér fotbalové i futsalové reprezentace Vladimír Mikuláš po charitativní partii, v níž ho národní týmy v chomutovské hale podpořily unikátním soubojem, říkal: „Kdyby se mě někdo zeptal, jestli mám mít zdraví nebo štěstí, tak bych štěstí neměnil. Zdraví není tak důležité. Ale žít a nemít pocit štěstí, to je neštěstí.“

Pondělní benefice vyústila v remízu 21:21, výtěžek jde na Mikulášovo transparentní konto Futsal za život a poslouží i na bezbariérovou úpravu jeho bydlení.

Desetitisícové částky dávali sponzoři, slávisté vybrali asi 70 tisíc korun, složili se i fotbaloví reprezentanti, aby pomohli Mikulášovi splatit hypotéku.

„Jsme rádi, že jsme mohli Vláďovi nějak zlepšit náladu. On je skvělý člověk s čistou duší, pro každého by se rozdal,“ poznal gólman Jiří Pavlenka. „Teď je na nás, abychom mu to vrátili.“

Mikuláš, otec blonďatých klučinů a brzy novomanžel své milé Denisy, se cítil vyčerpaný, ale šťastný. „Až se z toho vzpamatuji, naberu z téhle akce hodně síly. Protože všechno se staví kolem lásky a ta byla tady všude kolem,“ dojalo Mikuláše, kterého přestává tělo poslouchat.

„Vím, že moje situace může být těžká. Každého to jednou čeká, vím, že mě možná dřív, o to víc si to teď můžu užít. Jsem za to šťastný. Normálně bych nebyl ochoten se změnit, byl jsem na to příliš líný, teď musím, abych přežil. Musím pokořit svoje ego, líp s ním pracovat, víc pomáhat lidem, zároveň sobě neubližovat. Musím pochopit, co mi ta nemoc říká, ne s ní bojovat. Musím se ještě naučit tolik věcí - a to je nádherné!“

Chce pomoct i ostatním, spolupracuje s pacientskou organizací ALSA. „Mám pocit, že vím, kudy jít.“

Chomutov si futsalisté z reprezentačních zápasů oblíbili, i proto benefici uspořádali zde. „Bylo to náročné, fotbalisté jsou vytížení 360 dní v roce a pět dní mají pro své rodiny, ale povedlo se,“ těšilo kouče futsalového nároďáku Tomáše Neumanna.

Osm let se přátelí s Mikulášem. „Zasáhlo mě to strašně, když jsem se o jeho potížích dozvěděl. Já před rokem a půl po mozkové příhodě koukal smrti do očí, dokázal jsem si vybavit jeho pocity. Ale jestli existuje na celém světě člověk, který dokáže tuhle nemoc překonat, bude to on. Bere ji jako dar. My normální lidi to nechápeme, ale on se meditací dokáže do nemoci vžít, přijmout ji a zpomalit. Já věřím, že ji i zastaví,“ míní Neumann, otec projektu Futsal za život, který pokračuje: „Třeba příští rok dáme odvetu na velkém hřišti.“