Používejme selský rozum, prosí Kaká. Vyloučili ho za vtípek

Zápas Orlanda na hřišti New Yorku Red Bulls se pomalu chýlil ke konci. Domácí vedli 3:1, zbývalo dohrát pár vteřin ze čtyř nastavených minut.

Mladý záložník Tyler Adams ironicky zatleskal pádu Yoshimara Yotúna, jenž se v souboji srazil se spoluhráčem. Strhla se mela, protože fotbalistům Orlanda se chování Adamse pochopitelně nelíbilo. Sudí Jorge Gonzalez si nebyl jistý, kdo všechno - a jakou měrou - se do rozmíšky zapojil, proto si na pomoc zavolal videorozhodčího.

Po prohlédnutí záznamu ukázal dvě žluté karty, pak ale vytáhl i červenou. Zprvu nebylo jasné, komu byla určená, protože potrestaný hráč stál mimo televizní záběr.

„Cože, Kaká?“

Opravdu vylučujete pětatřicetiletého držitele Zlatého míče a jednoho z nejslušnějších fotbalistů planety? Kolem rozhodčího se okamžitě vytvořil hlouček hráčů v modrých dresech a spolu se svým kapitánem se snažili situaci vysvětlit.

Gonzalez ale jasně ukázal: „Dal mu ruce do obličeje, nehodlám o tom diskutovat.“

Což je pravda, avšak Kaká nehrábl na Aureliena Collina se zákeřnými úmysly. Svému bývalému spoluhráči, s nímž za Orlando nastupoval dva roky, přátelsky - ze srandy - zacpal ústa. Collin se napřed naštvaně otočil, když pak viděl někdejšího parťáka, začal se smát.

Následně se společně pokoušeli rozhodčímu objasnit, že Kaká není žádný rabiját. Bez šance. Červená už mu zůstala.

Využití videa v americké MLS. Kaká je vyloučen v čase 2:15, sáhnutí do obličeje je vidět v čase 3:25.

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2017

„Všichni chápeme, že vtipkoval. Jsme jako bratři!“ napsal na Twitter k videozáznamu kontroverzní situace Collin. Podle pravidel dostal Kaká červenou správně, ligová disciplinární komise v probíhající sezóně vybízí k ráznému trestání podobných případů. Nařízení se týká strkání rukou do obličeje, či sahání na krk nebo hlavu protivníka.

Video ve fotbale Technika pomáhá sudím ve vybraných případech, které „mění vývoj utkání“. Při gólech. Jestli brance nepředcházel ofsajd, míč v zámezí, nebo jiný prohřešek proti pravidlům. Při pokutových kopech. Jestli byl nesprávně odpískaný, nebo naopak neodpískaný. Případně jestli k provinění došlo uvnitř, nebo mimo pokutové území. Což byl případ středečního duelu v Japonsku. Červené karty. Kontrola situací, kdy byla udělená červená karta přímo. Nebude se řešit vyloučení po druhé žluté kartě. Chyba při identifikaci hráče. Aby karty dostali opravdoví viníci.



Klub se k bizarnímu momentu, kvůli kterému potrestaný Kaká přijde o jedno utkání, vyjádřil na svých webových stránkách.

„Po dlouhých úvahách se klub rozhodl respektovat rozhodnutí videorozhodčího, organizace profesionálních rozhodčích a MLS, aby se vyhnul následkům, které by mohlo způsobit odvolání proti rozhodnutí, jež sudí učinil na trávníku.“

Vedení Orlanda dodalo, že podporuje zavedení videa v MLS, ke kterému došlo teprve začátkem srpna. Zároveň však nesouhlasí s tím, že je Kaká spojován s trestem za násilné chování, které je definováno jako „použití nadměrné síly nebo brutality proti protivníkovi mimo souboje o míč“.

Sám fotbalista, který za celou kariéru dostal pouze dvě přímé červené karty - obě v Major League Soccer - doufá, že jeho vyloučení pomůže ke zlepšení nového videosystému, který kvůli tomuto incidentu veřejnost kritizuje a zpochybňuje.

„Nedopusťme, aby nedostatek selského rozumu ublížil povaze a spontánnosti fotbalu,“ dodal Kaká.

Využití videa ve fotbale je teprve na začátku, nicméně do projektu FIFA už se začleňují i velké soutěže: kromě MLS bude videoasistent rozhodčího pomáhat od nové sezony i v německé Bundeslize, od druhé poloviny ročníku by ho ráda využívala také italská Serie A.

„Česko by pak mohlo být po Německu druhou zemí v Evropě, která se do projektu zapojí. To by bylo hezké vysvědčení,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace. Svoboda by si přál, aby se videorozhodčí do ligy zapojil už během podzimu (psali jsme zde).