Conte si bere do Chelsea svého oblíbence. Morata má nahradit Costu

Noví útočníci klubů z Anglie Arsenal si vybral do útoku střelce z Francie. Alexandra Lacazette podepsal na severu Londýna pětiletý kontrakt. Manchester United si zase vybral do útoku Romela Lukakua, jenž se na Old Trafford přesunul z Evertonu. Přitom se během léta mluvilo spíš o tom, že se Belgičan vrátí do Chelsea, zatímco do Manchesteru poputuje Morata. Dopadlo to přesně opačně.