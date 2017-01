Brnu nic nedlužím. Šetřit je určitě nebudu, říká „dezertér“ Hyčka

Jste tedy dezertér?

Když mě tak označili, možná jo. A možná ne. Trošku mě to překvapilo, ale hlavu si z toho nedělám.

Svůj odchod cítíte jak?

S panem majitelem (Bartoňkem) jsme se v Brně o nové smlouvě bavili, ale rozhodně ne jak říkal on, že to bylo ve finální fázi. Nechal jsem to potom být, a když po podzimu přišla nabídka Teplic, tak jsem ji přijal. Setkali jsme se s trenérem Šmejkalem a panem ředitelem Hynkem, pobavili jsme se o podmínkách a shodli jsme se. Je to nová výzva do kariéry.

S Brnem jste měl trable už v minulosti, než jste šel do Ústí, že?

Oni byli první, kdo mě poslal na druhou kolej. Než jsem zamířil na hostování do Ústí do druhé ligy, neprodloužili mi smlouvu. Po půl roce mě vzali zpátky. Myslím, že jsem jim teď nic extra nedlužil. Pak jsem se do Brna vrátil a nastupoval tam.

Rok 2016 byl váš nejlepší?

Zatím hraju nejvíc v ligové kariéře. Dřív jsem jen lepil díry, na pár zápasů jsem nastoupil, pak jsem se posadil zase na lavičku. Teď jsem měl pozici takovou, že jsem vydržel třicet zápasů v řadě. Proto je můj první plán vybojovat si v Teplicích místo v základní sestavě.

A která pozice je ta vaše?

Každou chvíli se mě někdo ptá, jestli mi sedí víc záloha, nebo obrana. Je mi to jedno. Někdy mi vyjde zápas na bekovi, jindy v záloze. Ale hraje se mi líp, když mám před sebou nebo za sebou hráče, který je také schopný kopat na obou postech. Můžeme se pak prohazovat.

Jaká je konkurence?

Velká. Vždyť jsou tady na pravou stranu Vondrášek a Hora. Ale já do Teplic chtěl, zázemím jsou pro mě krok dopředu. A věřím, že se zase jednou vrátí pohárové časy. Navíc jsem hrál a žiju v Ústí, kousek mám do Chebu, odkud pocházím.

Jarní start proti Brnu, jaký bude?

Hned na začátek slušný zápas. Šetřit je určitě nebudu.