Ali Dia. Jak vypadala velká fotbalová lež Made in Southampton

Byl listopad 1996, když Graemu Sounessovi, tehdejšímu trenérovi Southamptonu, zazvonil telefon.

„Zdravím, tady George Weah. Mám pro vás tip na zajímavou posilu,“ ozvalo se ve sluchátku. Řekněte: odmítli byste radu od útočníka AC Milán, který se ve stejném roce stal nejlepším fotbalistou světa?

Souness neodmítl. Zvlášť když pak slyšel: „Jde o mého bratrance, je fakt dobrý. Odehrál třináct zápasů za reprezentaci Senegalu a kopal i v Paris Saint-Germain.“

Jenže ve skutečnosti nevolal Weah, ale Diův kamarád z univerzity. Svého „příbuzného“ náležitě vychválil, ale všechno si vymyslel.

V reálu hrál Dia osmou ligu za neznámý tým Blyth Spartans a ani tam zrovna nevynikal.

Souness souhlasil s tím, že Dia druhý den dorazí na zkoušku, dokonce mu pak nabídl měsíční smlouvu.

„Když jsem ho viděl na tréninku, říkal jsem si: Co tady dělá takový nekopa? Napadlo mě, že je to asi fanoušek, který vyhrál nějakou soutěž a za odměnu si to s námi přišel zkusit,“ vzpomíná Matt Le Tissier, tehdejší hvězda klubu.

Jenže komedie pokračovala. Na Diu čekal dres s číslem 33 a místo na lavičce v ligovém utkání proti Leedsu. Když se po půl hodině zranil právě Le Tissier, přišla jeho chvíle.

„Viděl jsem, jak stojí u čáry a hlavou mi blesklo: Cože? To jako fakt?“ diví se Le Tissier ještě dnes. Fakt. Dia, fotbalový neumětel, vyběhl do zápasu Premier League a odehrál třiapadesát minut.

Zážitek na celý život si odnesl nejen on, ale i fanoušci, kteří tehdy na stadion dorazili. Tak špatného hráče v lize nikdy neviděli. „Běhal na hřišti jako Bambi na ledě,“ přirovnal Le Tissier jeho výkon ke kolouškovi z kresleného filmu.

Dia paradoxně s trochou štěstí mohl dát i gól, ale ve velké šanci napálil míč vedle. Jinak kupil chybu za chybou, v soubojích uhýbal, klouzal, zmateně pobíhal...

Pět minut před koncem to došlo i Sounessovi a svůj „objev“ raději vystřídal, aby zápas neskončil ještě hůř než porážkou 0:2.

Po zápase Dia nahlásil, že je zraněný, nezaplatil účet v hotelu a vypařil se, aniž by dal komukoli vědět.

Britští novináři se ho později marně snažili vypátrat. Jediné, co zjistili, bylo, že úspěšně vystudoval obchod na univerzitě v Newcastlu.

Možná si pak změnil jméno, možná se vrátil do Afriky. Jisté je jedno: k tomu, aby z něj byl úspěšný byznysmen, měl určitě větší předpoklady než k fotbalu.

Sám na sobě dokázal, že zvládne udat i velice nekvalitní zboží.