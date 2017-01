Baník beru jako prvoligový mančaft, říká útočná posila Jakubov

Šikovný útočník začínal v MFK Košice. Přes Spartu Praha, Žatec, Senici, Vlašim, německý Bautzen a Varnsdorf se dostal do Baníku.

„Doufám, že očekávání splním, že se mi bude střelecky dařit stejně jako na podzim,“ řekl pětadvacetiletý Alexander Jakubov, který s Baníkem uzavřel smlouvu na dva a půl roku.

Překvapil vás zájem Baníku?

Nějaké informace jsem měl. Hlavně jsem rád, že zájem o mě byl.

Ve druhé lize jen měníte klub. Dá se i to brát jako posun ve vaší kariéře?

Samozřejmě to posun je. Baník beru jako prvoligový mančaft a doufám, že se nám povede postoupit, že se nám podaří posunout Baník tam, kam patří, což znamená do první ligy.

To byl důvod, proč jste se rozhodl nabídku přijmout?

Ano, to byl ten hlavní důvod.

Po podzimu jde na vás samá chvála. Například trenér Petržela říkal, že viděl čtyři zápasy Varnsdorfu a ve všech jste byl nejlepší hráč. Co vy na to?

Nevím. Každý hráč se nějak vyvíjí a tak doufám, že na jaře budu podávat ještě lepší výkony a tu první ligu si v příští sezoně přece jen zahraju.

Sám jste ale Baníku boj o postup trochu ztížil, když jste mu ve 12. kole dal gól, a on tak ve Varnsdorfu remizoval 1:1.

Teď zpětně musím říct, že ty dva body, které Baník ve Varnsdorfu ztratil, by byly dobré, ale tehdy jsem stál na druhé straně. Myslím si však, že to zvládneme i bez těch dvou bodů.

Baník měl na podzim problémy v koncovce. Všiml jste si toho?

Nějaké statistiky jsem viděl, kdo dával góly, kolik jich padlo. Podstatné ale je, že kluci si ty šance vytvářeli. Doufám, že mužstvu svými góly pomůžu, abychom postoupili a abychom se střelecky více prosazovali.

Tušíte, kdo by vám měl na góly nejvíce nahrávat?

Tady jsou všichni kluci šikovní. Když budu brát ty ofenzivní hráče, ty desítky, ty playmakery, tak je tady Čola (Tomáš Mičola), Robert Hrubý, přišel Peky (Štefan Pekár), takže těch hráčů je tu více.

Stěhujete se z Varnsdorfu do Ostravy. Kde máte vlastně domov?

Ve Varnsdorfu jsem byl převážnou část týdne, ale jinak jsem jezdil do Prahy, z ní vyjíždím na všechny svoje štace. Beru ji jako svůj domov, protože jsem se tam narodil. Je ale fakt, že jsem dlouho, asi třináct let, vyrůstal na Slovensku. Přesun do Ostravy neberu jako stěhování. Jen jsme se tady přesunul.

Když jste dlouho žil na Slovensku, tak vás asi těší, že je v Baníku pět Slováků.

To je super. Doma plynně mluvím slovensky, takže si rád s klukama pokecám v jejich rodné řeči. (smích)