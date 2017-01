Nečekaný obrat. Švédský talent Isak do Realu nejde, zlákal ho Dortmund

V pondělí kolem oběda německý klub na Twitteru zveřejnil fotku, na které Isak pózuje ve žlutočerném dresu. Vestfálskému týmu, vyhlášenému prací s mládeží, dal nakonec přednost před Realem, se kterým byl přitom už minulý týden téměř domluvený.

„Alexander je obrovsky talentovaný a měly o něj zájem velké kluby z celé Evropy. Jsme nadšení, že si vybral právě nás,“ zaradoval se po podpisu smlouvy Michael Zorc, sportovní ředitel Borussie, která by měla zaplatit stejnou částku, o jaké se spekulovalo v případě Realu.



„My i hráč věříme, že tenhle přestup v sobě skrývá velký potenciál,“ dodal Zorc.

O tom není pochyb, Isak platí za opravdu výjimečný talent. Je mu teprve sedmnáct, přesto na podzim stihl za AIK nastřílet deset gólů. Před pár dny se v zápase se Slovenskem dočkal i prvního reprezentačního gólu a stal se nejmladším střelcem národního týmu v historii.



Proč nakonec zvolil přestup do Německa a ne do Realu, který má v hierarchii světových klubů možná největší jméno? Je dost možné, že ho vystrašil příklad Martina Ödegaarda, talentovaného norského záložníka. Ten také přišel do Realu jako mladíček, předvídali mu velkou budoucnost, ale šanci v áčku dostal jen jednou a před několika dny zamířil na hostování do Heerenveenu.

Naopak v Dortmundu může Isak růst, klub dává mladým dlouhodobě spoustu šancí: v současném kádru se švédský útočník sejde třeba s teenagery Pulisicem, Emre Morem a Dembelém.