Nabídka z Anglie se nedá odmítnout, říká Matějů, posila Brightonu

Vedle této dvojice bude hrát v nadcházející sezoně Premier League už pouze jediný český fotbalista, brankář Arsenalu Petr Čech, jenž je pro změnu odchovancem plzeňského fotbalu.

„Plzeň mi za ty dva roky přirostla k srdci - klub, město, fanoušci. Chodilo tady vždycky hodně lidí. Těžko se mi opouští. Nabídka z Anglie se však nedá odmítnout. Je to pro mě nová motivace a velká výzva,“ říkal Aleš Matějů v rozhovoru pro web Viktorie.

Do Plzně přišel v létě 2015 společně s Janem Suchanem z Příbrami. Zpočátku to vypadalo, že bude hostovat zpátky v mateřském klubu, ale zranění Radima Řezníka napomohlo tomu, že zůstal ve Viktorii. Za tu nakonec Matějů odehrál za dvě sezony 35 ligových zápasů a desetkrát nastoupil i v evropských pohárech.

Očima nového kouče „Aleš je na svůj věk zkušeným hráčem, který už hrál evropské poháry. Plán je začlenit ho do prvního týmu. Budeme monitorovat jeho progres v tréninku v příštích týdnech a pak se rozhodneme, co bude nejlepší pro jeho další fotbalový vývoj. I hostování je možné, aby hrál pravidelně.“ Chris Hughton, trenér Brightonu

„Rád budu určitě vzpomínat i na zápasy o Ligu mistrů, kde jsme předváděli hezký fotbal, navíc se mi podařilo i skórovat proti Razgradu,“ připomněl loňský zápas s bulharským šampionem.

Teď opouští Plzeň, která za něho inkasuje podle britských médií dva a půl milionu eur, v přepočtu přibližně 65 milionů korun.

Matějů vítá, že bude mít v Brightonu českého spoluhráče Jiřího Skaláka. „Určitě se ho budu ptát, jak to tam chodí. Zatím vím, že jde o malý tým s výbornými fanoušky,“ doplnil talentovaný obránce, který v dorostu hrál i za nizozemský Eidhoven.

Před odletem do Anglie se stačil s plzeňskými spoluhráči rozloučit, byl i na ligovém zápase s Duklou. „Popřál jsem klukům hodně štěstí. Věřím ovšem, že se s nimi ještě budu potkávat. Rád jsem všechny lidi ve Viktorce poznal,“ vyznal se mládežnický reprezentant, který kvůli zranění přišel o nedávné Euro do 21 let v Polsku.

Do startu nové sezony se ale uzdravil a teď se hodlá poprat o místo v sestavě nováčka anglické ligy. Výhodou Matějů může být, že je schopný nastupovat na obou krajích obrany. Ostatně i Plzeň si ho vyhlédla jako možnou náhradu za Davida Limberského nalevo, ale nakonec toho odehrál víc napravo.

I v novém klubu bude konkurentem Matějů klubová legenda, 36letý kapitán Brightonu, španělský zadák Bruno Saltor.