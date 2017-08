Potvrzeno. Plzeňský krajní obránce Matějů přestoupil do Brightonu

Server iDNES.cz informoval jako první už minulý pátek, že plzeňský krajní obránce míří do Anglie. V Brightonu nakonec podepsal smlouvu o týden později a stal se jeho osmou letní posilou.

Nováček Premier League za něj do Plzně údajně pošle okolo 70 milionů korun.

„Aleš je na svůj věk zkušeným hráčem, který už hrál evropské poháry. Plán je začlenit ho do prvního týmu. Budeme monitorovat jeho progres v tréninku v příštích týdnech a pak se rozhodneme, co bude nejlepší pro jeho další vývoj. Hostování je možné, aby hrál pravidelně,“ řekl pro klubový web trenér Brightonu Chris Hughton.

Brighton: Zpátky mezi elitou Příběh fotbalového Brightonu, který se do Premier League vrátil dvacet let po tom, co ho dělily minuty od pádu z profesionálních soutěží. A dost možná od úplného zániku.

Matějů může hrát na obou krajích obrany, odehrál padesát prvoligových zápasů a vstřelil jeden gól. S fotbalem začal v rodné Příbrami, v dorosteneckém věku působil v PSV Eindhoven, než se vrátil domů a přestoupil před dvěma lety do Plzně.

S ní si zahrál evropské poháry - loni dvakrát bránil hvězdy AS Řím, o rok dřív naskočil i proti Villarrealu.

„Jsem velmi šťastný, že se mi podařil udělat další významný krok ve své fotbalové kariéře. Přestup do klubu, jako je Brighton, je pro mě neskutečný. Vážím si toho a udělám všechno, abych se v mužstvu prosadil,“ řekl Matějů. „Je to anglická nejvyšší soutěž, to se nedá odmítnout. Plzeň mi za ty dva roky přirostla k srdci, bude se těžko opouštět, ale je to pro mě nová motivace a výzva,“ dodal.

Matějů je též mládežnický reprezentant a měl patřit k oporám i na letošním evropském šampionátu do 21 let v Polsku. Těsně před jeho začátkem se ovšem zranil.

Nenastoupil pak ani v prvním soutěžním zápase Plzně v nové sezoně. V Bukurešti hrál ve 3. předkole Ligy mistrů proti FCSB pravého obránce ne zcela zdravý Limberský, zatímco Matějů seděl mezi náhradníky. V úvodním ligovém kole proti Dukle už nebyl ani na soupisce, dokončoval přestup do Anglie.

V jednom týmu se sejde s krajanem Jiřím Skalákem, bývalým hráčem Sparty či Mladé Boleslavi, jenž v Brightonu působí rok a půl. Dál je z českých fotbalistů v Anglii už jen Petr Čech, momentálně gólman Arsenalu.