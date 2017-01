Olomouc je moje poslední šance, říká Krč, snajpr z třetí ligy

Už se smiřoval s myšlenkou, že si najde práci a k tomu bude dál střílet góly za Uničov v Moravskoslezské fotbalové lize. Jenže nakonec se Aleš Krč přece jen dočkal šance ukázat, zda má i na víc. Někdejší mládežnický talent Sigmy dostal v rodném klubu možnost během zimní přípravy přesvědčit o svých kvalitách kanonýra. „Beru to jako poslední šanci. Buď to vyjde, nebo už nic. Tedy třetí liga a práce,“ říká 26letý útočník.

Už v dorostu platil Krč za snajpra, střílel jeden gól za druhým, a tak před ním v sedmnácti letech přistála smlouva ze Sigmy. Jenže s podpisem otálel, a když se na něj přijeli podívat zástupci Sparty i Slavie, nechal se chytit do rudého lasa.

Za dva roky na Letné se ale prokousal jen do rezervního týmu, a tak se rozhodl vrátit se. To už ale neměli zájem šéfové hanáckého klubu, útěk opečovávaného talentu jim stále ležel v žaludku.

Ze Sparty tak Krče vykoupil třetiligový Uničov, kde s výjimkou ročního hostování v Prostějově působí dodnes. „Bylo to složitý,“ nechce se Krč vracet ke svému dávnému odchodu na Spartu. „Ale Sigmu miluju. Jsem tu odmala, narodil jsem se v Olomouci. Klub mám strašně rád,“ přesvědčuje.

Nabídka vrátit se na Andrův stadion přišla nečekaně. Jen den před startem přípravy druholigových Hanáků mu zazvonil telefon a v něm trenér Václav Jílek s nabídkou. „Nemám co ztratit. Určitě se o to poperu. I trenér Balcárek (kouč Uničova – pozn. red.) mi říkal, ať to jdu zkusit, že nemám co ztratit. Čtrnáct dní máknu a uvidím. Buďto se prosadím, anebo ne a půjdu zpátky do Uničova,“ má jasno.

Většinu spoluhráčů zná ještě z mládežnických kategorií, ostatně jeho nový rival z útoku, Václav Vašíček, je jen o půl roku mladší. Většího soupeře však bude mít v mládežnickém reprezentantovi Chorém, který si na podzim vybojoval místo v základní sestavě. „Uvidíme, kluci jsou šikovní,“ přiznává Krč.

Navíc má proti sigmákům nevýhodu, protože zbytek týmu už má za sebou dva týdny individuální přípravy, zatímco Uničov ještě nezačal. „Zatím jsem nic moc nedělal, až den před startem jsem si byl zaběhat. Něco snad zvládnu a nejhorší to nebude,“ věří 189 centimetrů vysoký hráč.

Rozhodovat v jeho případě budou beztak góly a ty Krč dávat umí. Za posledního dva a půl roku jich v MSFL nastřílel celkem 44, přitom jen během podzimu se trefil jedenáctkrát. „S Krčem mám dlouhodobé zkušenosti. Vždycky potvrzoval pověst talentovaného hráče a velmi produktivního v mládežnických kategoriích. Prošel si určitým obdobím, byl na Spartě, neprosadil se a vrátil se. Dostává šanci k restartu – a je jen na něm, jak ji naplní,“ míní trenér Sigmy Václav Jílek.

„Má všechny předpoklady, aby to zvládl, ale nejdůležitější bude mentální nastavení, jestli to unese jeho hlava. Není to jen o tom, že přijde a bude hrát, musí se vypořádat s konkurencí, přesvědčit okolí. Šanci jako dlouhodobě produktivní hráč třetí ligy si zaslouží. Uvidíme, jak se s ní popere,“ je kouč Jílek sám zvědavý.

Když to nevyjde, vrátí se Krč znovu do Uničova. A třeba si zahraje druhou ligu příští rok tam, vždyť zatím i díky jeho gólům drží klub z královského města první místo. I proto útočník odmítl nabídku z Opavy, neodolal až telefonu Jílka. „Než jít do Opavy, tak bych raději zvolil práci a mít v Uničově v klidu třetí ligu. Ale když jsem doma, nemám co ztratit. Buď se mi zkouška povede, nebo ne,“ nedělá si Krč těžkou hlavu.

Chytne svou poslední šanci a naplní dávné prognózy o talentu kanonýra?