Hruška chytá za Plzeň jen v lize, i podruhé udržel čisté konto

Představoval jste si takhle úvod angažmá ve Viktorii?

Nehraju fotbal, abych sbíral nuly. Jsem vděčný za to, že můžu v Plzni být a vyhrává se.

Jablonec vás ale ve druhé půli hodně zatlačil. Čím to bylo?

Nedařilo se nám udržet balon, dostali jsme se trošku pod tlak. Ale jako tým jsme to zvládli a ubojovali, i když to tam létalo ze všech stran.

Kozáčik chytal za juniorku V boji o místo jedničky v brance plzeňské Viktorie začíná pořádně přiostřovat. V neděli už totiž nastoupil za juniorku slovenský reprezentant Matúš Kozáčik, jenž se vrací po červnové operaci. A udržel čisté konto při vítězství 3:0 nad Českými Budějovicemi. V Jablonci zase vychytal nulu Aleš Hruška, už podruhé v letošním ligovém ročníku. A s pozicí náhradníka se jistě nebude chtít smířit ani Petr Bolek, jenž odchytal oba souboje o Ligu mistrů s FC Sport Bukurešť. Kdo dostane šanci proti Larnace?

Nemohl za tím být i úbytek sil po těžkém středečním pohárovém zápase?

Určitě kluci ten těžký zápas cítili, byl to jeden z faktorů. Ty síly prostě docházet musely.

Spravili jste si trochu chuť po vyřazení z bojů o Ligu mistrů?

Tři body se počítají. Uvidíme, jak budeme pokračovat. Abychom mohli říct, že jsme si spravili chuť, musíme postoupit do Evropské ligy.

Vypadl vám stoper Hájek. Už delší dobu chybí Hubník s Limberským. Jsou to citelné ztráty?

Pro každý mančaft je těžké, když vám vypadnou dva takhle zkušení frajeři z obrany. A teď se v zápase, který potřebujete urvat přes sílu, zraní další. Ukazuje se ale, jakou má plzeňský mančaft kvalitu, když jsme to zvládli.

Přesto jste tam zákroky měl.

Trefovalo mě to, což je pro gólmana důležité. Měl jsem i štěstí, když už mi to vypadlo, dostal jsem se k míči znovu, nebo to někdo odpálil.

Kdy jste se nejvíc zapotil?

No, zatrnulo mi hned v desáté minutě, kdy mi vypadl míč...