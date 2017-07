Vyřazení Šušnjara neřešíme, odmítá teplický kouč Šmejkal

„I když je situace, jaká je, patří do kádru. Bude-li podávat odpovídající výkony, neplánujeme vůbec žádné věci, o jakých se mluvilo,“ myslel Šmejkal přeřazení do juniorky. „Neuvažovali jsme o tom.“

Šušnjar posílil Teplice v zimě, roční smlouvu však neprodloužil a od ledna 2018 se upsal konkurenci. Pustit ho do Boleslavi ještě teď aspoň za nějaké odstupné? „Zatím jsme se o téhle variantě nebavili. Absolutně ne,“ tvrdí Šmejkal. Sportovní stránka je důležitější. „Máme teď půlrok na to, abychom ještě jednoho stopera sehnali.“

I Šušnjar pomohl k sobotní výhře 2:1, gólově ji zařídili Vaněček s Kučerou, scházel marod Červenka, z posil od začátku nastoupil jen mazák Rezek, v průběhu naskočili Suchan, Haljeta a Trubač; ten však úvodní kolo v sobotu na Slavii vynechá, proti svému klubu nesmí hrát. „Se Slavií je dohoda, že se utkání nezúčastní,“ informoval kouč Šmejkal. „Útočník Červenka už je fit, ale radši jsme ještě neriskovali.“

Možná se Teplice právě v útoku ještě posílí. „Juliš ze Sparty? To je zajímavé jméno,“ pousmál se kouč sklářů. Lukáš Juliš startoval na letošním Euru do 21 let.

Sestavu proti Slavii, na jejíž půdě žlutomodří otevřou sezonu v sobotu v osm večer, má Šmejkal v hlavě. „Jen na jednom dvou postech není úplně jasno. Slavia hodně oživila svůj tým, vzbuzuje obrovský respekt, my se na ni těšíme.“