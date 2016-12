Obránce Chapecoense děkuje Bohu. Vyměnil si místo s novinářem a přežil

Obránce Ruschel přežil, stejně jako jeho dva spoluhráči z klubu Chapecoense - Neto a Jakson Follman. Právě vedle brankáře Follmana nakonec usedl, což mu dost možná zachránilo život.

„Ředitel klubu Cadu Gaucho mi řekl, abych si sednul víc dopředu a pustil dozadu jednoho z novinářů. Aby mohli sedět pohromadě,“ prozradil Ruschel, když poprvé o neštěstí promluvil před novináři. „Nechtělo se mi. Ale pak jsem viděl Jaksona, jak mi ukazuje, abych si sedl k němu.“



Protože zrovna náhradní gólman patří mezi jeho nejlepší kamarády, poslechl a přesedl si. Když letadlo narazilo do hor poblíž Medellínu, kam tým cestoval na finále Copa Sudamericana, oni dva přežili.

Spolu s Netem, dvěma členy posádky a novinářem Rafaelem Henzelem. Follmanovi lékaři amputovali nohu, takže s kariérou se musel rozloučit, zato Ruschel věří, že se na hřiště vrátí.

„Slibuju, že tomuhle týmu a fanouškům ještě budu dělat radost. Dám do toho všechno, budu tvrdě pracovat a věřím, že se brzy vrátím,“ prohlásil.



Z havárie si nepamatuje nic. „Když mi o tom řekli, nejdřív jsem si myslel, že je to jen noční můra, zlý sen. Postupně mi říkali víc a víc a začínal jsem chápat, co se stalo,“ říkal. „Ale snažím se o tom nemluvit, nemyslet na to. Jen Bůh by dokázal vysvětlit, proč jsem ještě naživu. Ochránil mě a dal mi druhou šanci.“

Pomohli také doktoři. Teď už je sice Ruschel doma v Brazílii, ale slíbil, že se na kolumbijské klinice brzy znovu objeví a jako dárek lékařům přiveze tradiční brazilské jídlo.

Zároveň má v plánu navštívit rodiny všech zesnulých spoluhráčů a lidí z klubu. „To, co se stalo, beru jako lekci. Jako znamení, že musím dál žít,“ tvrdí. „Je třeba si vážit toho, co člověk má, a pomáhat ostatním.“