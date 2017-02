Egypt si zahraje finále mistrovství Afriky. Burkinu Faso zdolal na penalty

Egypťany poslal do vedení v 66. minutě střelou do horního rohu Salah. Už za sedm minut však odpověděl pohotovou ranou Bancé. Pro svěřence Héctora Cúpera to byl první inkasovaný gól v pátém utkání na turnaji. Ve třetí minutě nastavení mohl rozhodnout střídající Diawara, ale čtyřiačtyřicetiletý egyptský brankář El Hadary jeho hlavičku vytáhl nad břevno.

V prodloužení branka nepadla a v rozstřelu měli pevnější nervy hráči Egypta. El Said sice úvodní pokus neproměnil, ale jeho čtyři spoluhráči nezaváhali, naopak na straně Burkiny Faso selhali Kouakou a Bertrand Traoré.

Egypt, který je se sedmi tituly rekordmanem mistrovství Afriky, se na šampionát probojoval po sedmileté absenci. V neděli bude usilovat o první triumf od roku 2010.