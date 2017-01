Příběhy z mistrovství Afriky: dojemné zlato, střelba i zakázané voodoo

A začíná v Gabonu, i když se původně mělo hrát v Libyi. Vlastně ještě jinak: volba padla nejdřív na Jihoafrickou republiku, která ale už za Libyii „zaskočila“ v roce 2013. A tak se obě země dohodly, že si pořadatelství vymění.

Jenže brzy se ukázalo, že stejně jako v předchozím případě, také tentokrát Lybie uspořádat turnaj nezvládne. Ze stejného důvodu: v zemi se znovu rozzuřila občanská válka. Volby se musely opakovat a tentokrát vyhrál Gabon. Ten přitom šampionát, který se hraje jednou za dva roky, pořádal nedávno - v roce 2012 (od té doby se hraje v lichých letech).

Africký pohár národů fotbalové mistrovství Afriky Turnaj se poprvé hrál před šedesáti lety v Súdánu, letos je na programu jubilejní třicátý ročník .



. Nejúspěšnější zemí je Egypt , který slavil zlato sedmkrát - naposledy v roce 2010. Trofej obhajuje Pobřeží slonoviny , které před dvěma lety ve finále na penalty porazilo Ghanu.



, který slavil zlato sedmkrát - naposledy v roce 2010. Trofej obhajuje , které před dvěma lety ve finále na penalty porazilo Ghanu. Letos na šampionátu chybí pravidelný účastník, Nigérie . Poprvé se naopak představí Guinea-Bissau.



. Poprvé se naopak představí Guinea-Bissau. Do nominace svých zemí se dostali i tři hráči z české ligy: sparťan Costa (Zimbabwe) a slávisté Deli (Pobřeží slonoviny) a Ngadeu (Kamerun).



z české ligy: sparťan Costa (Zimbabwe) a slávisté Deli (Pobřeží slonoviny) a Ngadeu (Kamerun). Největšími hvězdami turnaje by měli podle předpokladů být gabonský střelec Aubameyang, alžírský záložník Mahriz, senegalské křídlo Mané nebo egyptský rychlík Salah.

Co od mistrovství čekat, na co se těšit? Z pohledu českého fanouška třeba na to, jak se předvedou tři hráči z české ligy.

Pobřeží slonoviny bude reprezentovat slávista Simon Deli, v dresu Kamerunu se může objevit jeho spoluhráč Michael Ngadeu a sparťanský obránce Costa by měl být oporou Zimbabwe.

Byla by ale škoda se soustředit jen na ně, africký šampionát většinou nabízí zajímavé momenty. Když už ne krásné akce a góly, kterých v posledních letech moc nepadá, vzbudí pozornost něco jiného.

Pamatujete třeba na to, jak Kamerun hrál v roce 2002 v dresech bez rukávů? Revoluční novinka přinesla štěstí, tým s ní dokráčel až ke zlatu. Ale FIFA pak módní výstřelek zakázala, stejně jako další kamerunskou inovaci z roku 2004, kdy na šampionátu zaexperimentoval s jednodílnými dresy.

Rok 2002 byl vůbec pro Kamerun zajímavý. Než nastoupil k semifinále proti domácímu Mali, naběhla na trávník pořádková služba a odvedla kouče Winfrieda Schäfera i trenéra brankářů Thomase N ́Kona, který dokonce vyfasoval pouta.

Důvod? Prý měli provozovat zakázaný voodoo rituál... Nakonec se jejich „provinění“ nepotvrdilo, a tak byli ještě před začátkem zápasu propuštěni.

Rozlosování Skupina A: Gabon, Burkina Faso, Kamerun, Guinea-Bissau. Skupina B: Alžírsko, Tunisko, Senegal, Zimbabwe. Skupina C: Pobřeží slonoviny, Demokratická republika Kongo, Maroko, Togo. Skupina D: Ghana, Egypt, Mali, Uganda. První dva z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále.

Ale kromě podobných tragikomických příběhů nabízí mistrovství Afriky i jiné, dojemné. Jeden takový napsaly dvě generace hráčů Zambie.

V dubnu 1993 zasáhlo třináctimilonovou zemi velké neštěstí: celý reprezentační výběr, včetně bývalého sparťanského záložníka Timothyho Mwitwy, zahynul při letecké havárii.

Ale už o necelý rok později se narychlo poskládaný tým na Africkém poháru probojoval až do finále, kde jen těsně podlehl Nigérii! Ta medaile je pro vás, vzkazovali hráči se slzami v očích zesnulým kamarádům.

Zlata se nakonec po letech dočkala další generace. V roce 2012 tým plný v Evropě neznámých hráčů předčil i hvězdami nabité Pobřeží slonoviny nebo Ghanu. A radost se znovu mísila s dojetím: finále se totiž hrálo v Libreville, jen pár kilometrů od místa, kde se před devatenácti lety zřítilo ono nešťastné letadlo...

Občas bohužel africký šampionát provází i hrůzné chvíle. Třeba před sedmi lety, kdy se hrálo v Angole: zpráva o tom, jak na autobus s hráči Toga stříleli neznámi útočníci, se rychle rozletěla do světa.

Řidič autobusu, jeden z novinářů a asistent trenéra zemřeli, devět hráčů utrpělo zranění. Byli v šoku, přesto chtěli pokračovat v turnaji. Tožský prezident ale zakročil a nařídil, aby tým odcestoval domů.

Snad se letošnímu mistrovství všechny skandály a tragédie vyhnou. A fanoušci z celého světa si budou užívat všechno to, kvůli čemu šampionát sledují: góly, kličky, legrační oslavy, bubnování z tribun, pestré masky, barvy, tanečky...

Začíná se v sobotu zápasem domácího Gabonu s nováčkem z Guiney-Bissau, finále je na programu 5. února v Libreville.